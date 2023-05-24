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Не снял наушники. В Омске поезд насмерть сбил молодого мужчину

24 мая 2023, 04:32
Фото: Город55
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В Омске поезд насмерть сбил молодого мужчину в наушниках

Это случилось в границах Октябрьского округа.

Инцидент произошел вчера вечером, 23 мая. Молодой мужчина (на вид около 20 лет) переходил железнодорожные пути на перегоне станций Карбышево-1 и Московка. Как раз в это время, примерно в 20 часов, на том участке двигался поезд.

Парень скончался на месте от полученных травм. В пресс-службе омской транспортной прокуратуры сообщается, что, вероятно, парень не снял наушники, когда переходил пути. Причиной трагедии также мог вполне стать и сотовый телефон.

«Машинист грузового поезда увидел мужчину, переходившего пути в неустановленном месте. Несмотря на подаваемые сигналы высокой громкости и предпринятое экстренное торможение, столкновения избежать не удалось», — сообщили подробности транспортные полицейские.

Сотрудники надзорного ведомства организовали по факту смерти проверку. Личность мужчины и все обстоятельства произошедшего станут известны позже. Сейчас специалисты устанавливают личность погибшего.

Известно, что это худощавый парень ростом 180-185 см с темно-русыми волосами. В тот вечер на нем была клетчатая рубашка, черная футболка, такого же цвета брюки и темные ботинки. С собой у молодого человека нашли мобильный телефон, наушники и связку ключей.

«Всем, кто владеет какой-либо информацией о случившемся, просьба обратиться в дежурную часть Омского ЛУ МВД России по телефону: + 7(3812) 44-34-43», — попросили в полиции.

Ранее Город55 писал о другом смертельном случае на железной дороге. В начале мая житель Калачинска вышел на пути в нетрезвом состоянии и попал под грузовой состав. Погибшему было 57 лет.

Умер на месте. Пьяный житель Калачинска попал под грузовой состав в Омской области
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#Новости#Омск#Происшествия#Общество#Поезд#Смерть#Железная дорога#Алина Ясинская
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