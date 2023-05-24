Не снял наушники. В Омске поезд насмерть сбил молодого мужчину

Известно, что это худощавый парень ростом 180-185 см с темно-русыми волосами. В тот вечер на нем была клетчатая рубашка, черная футболка, такого же цвета брюки и темные ботинки. С собой у молодого человека нашли мобильный телефон, наушники и связку ключей.