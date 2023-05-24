Нападающий Толчинский ушел из омского «Авангарда» в СКА

Posted Сегодня, 03:01
Published Сегодня, 03:01
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Updated Сегодня, 03:03
28-летний хоккеист Сергей Толчинский больше не играет за омский хоккейный клуб. Представители СКА подтвердили, что теперь он является членом их команды.
«Сергей Толчинский в Санкт-Петербурге. Соглашение подписано и будет официально зарегистрировано в ЦИБ КХЛ уже завтра. СКА подписал еще один крупный лот в межсезонье!» — рассказал его агент Шуми Бабаев.
Бывший «ястреб» подписал договор с петербургским клубом на пять сезонов. Он будет действовать до 30 апреля 2028 года. Напомним, что Толчинский выступал за «Авангард» три сезона с 2020 года. В 2021 году он вместе с командой завоевал Кубок Гагарина.
В прошедшем сезоне форвард добился личного рекорда результативности, набрав 56 (16+40) очков в 68 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. В плей-офф у него было 14 ярких игр, за которые он взял 7 (5+2) балла. В общей сумме у Толчинского в лиге 164 (59+105) балла за результативность в 226 матчах.
Ранее Город55 писал о конфликте между агентом Шуми Бабаевым и представителями «Авангарда». Капитана «ястребова» Дамира Шарипзянова в публичном пространстве назвали «крысой».