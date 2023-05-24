Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:01

Published Сегодня, 03:01

Modified Сегодня, 03:03

Updated Сегодня, 03:03

Изображение материала

Нападающий Толчинский ушел из омского «Авангарда» в СКА

24 мая 2023, 03:01
Фото: Город55
Он будет представлять команду из Санкт-Петербурга в течение пяти лет.

28-летний хоккеист Сергей Толчинский больше не играет за омский хоккейный клуб. Представители СКА подтвердили, что теперь он является членом их команды.

«Сергей Толчинский в Санкт-Петербурге. Соглашение подписано и будет официально зарегистрировано в ЦИБ КХЛ уже завтра. СКА подписал еще один крупный лот в межсезонье!» — рассказал его агент Шуми Бабаев.

Бывший «ястреб» подписал договор с петербургским клубом на пять сезонов. Он будет действовать до 30 апреля 2028 года. Напомним, что Толчинский выступал за «Авангард» три сезона с 2020 года. В 2021 году он вместе с командой завоевал Кубок Гагарина.

В прошедшем сезоне форвард добился личного рекорда результативности, набрав 56 (16+40) очков в 68 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. В плей-офф у него было 14 ярких игр, за которые он взял 7 (5+2) балла. В общей сумме у Толчинского в лиге 164 (59+105) балла за результативность в 226 матчах.

Ранее Город55 писал о конфликте между агентом Шуми Бабаевым и представителями «Авангарда». Капитана «ястребова» Дамира Шарипзянова в публичном пространстве назвали «крысой».

Назвали крысой. «Авангард» попросил КХЛ и ФХР оценить слова агентов о Шарипзянове
Узнать подробнее
#Алина Ясинская#Новости#Омск#ХК Авангард#Авангард#Спорт#Сергей Толчинский#Шуми Бабаев#Контракт#ХК "СКА"
Подпишитесь
А что за забором? Федеральный застройщик показал, как строит «Кварталы Драверта»
Сегодня, 08:00
Третий отказник. В Омске компании не хотят сносить двухэтажку в Камерном переулке
Сегодня, 06:07
В Омске два столетних аварийных дома пополнили список объектов культурного наследия
Сегодня, 03:43
Кравца официально объявили тренером омского «Авангарда» в новом сезоне
Сегодня, 09:10
Больше сероводорода. Омичи несколько дней подряд дышат токсичным воздухом
Сегодня, 09:06
Омича Евгения Долгалева прочат на пост главы СК по Новосибирской области
Сегодня, 09:36