Нападающий Толчинский ушел из омского «Авангарда» в СКА

Бывший «ястреб» подписал договор с петербургским клубом на пять сезонов. Он будет действовать до 30 апреля 2028 года. Напомним, что Толчинский выступал за «Авангард» три сезона с 2020 года. В 2021 году он вместе с командой завоевал Кубок Гагарина.