Наглый угонщик. Омич украл авто и отправил владельцу видео из салона машины

После очередного застолья у потерпевшего дома, хозяин жилья отправился спать, а подозреваемый попросился остаться на ночь. На компьютере у пожилого мужчины он увидел незакрытую вкладку с лицевым счетом банка. Злоумышленник решил воспользоваться такой оплошностью. Молодой человек пополнил баланс своего телефона на 11,5 тысяч рублей, а еще 30 тысяч перевел на карту своей жены.