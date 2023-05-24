Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:23

Published Сегодня, 10:23

Modified Сегодня, 10:25

Updated Сегодня, 10:25

Изображение материала

Наглый угонщик. Омич украл авто и отправил владельцу видео из салона машины

24 мая 2023, 10:23
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омской области местный житель обокрал своего собутыльника и угнал у него автомобиль

Подозреваемый ранее был судим за кражи и причинение тяжкого вреда здоровью.

В Черлакском районе с заявлением о хищении денег и угоне автомобиля обратился 69-летний местный житель, сообщили 24 мая в пресс-службе омской полиции. У пенсионера пропала 41,5 тысяча рублей с банковской карты. Подозрения пали на 21-летнего жителя поселка Черлак. Молодой человек и потерпевший были приятелями и периодически вместе выпивали.

После очередного застолья у потерпевшего дома, хозяин жилья отправился спать, а подозреваемый попросился остаться на ночь. На компьютере у пожилого мужчины он увидел незакрытую вкладку с лицевым счетом банка. Злоумышленник решил воспользоваться такой оплошностью. Молодой человек пополнил баланс своего телефона на 11,5 тысяч рублей, а еще 30 тысяч перевел на карту своей жены.

Позже похититель решил прокатиться на автомобиле потерпевшего, взял ключи от машины и уехал.

«Во время управления транспортным средством он записал на телефон видео, в котором похвалил ездовые качества автомобиля, и отправил владельцу. Впоследствии это видеосообщение послужило доказательством его причастности к угону», — рассказали в полиции.

Подозреваемого задержали. Выяснилось, что автомобиль он угоняет уже не первый раз. Часть похищенных денег, 14 тысяч рублей, удалось вернуть. Оставшуюся часть списали за долги, так как на банковскую карту наложен арест.

На молодого человека завели уголовные дела за кражу и угон.

Нехитрый план. Двое молодых омичей заприметили старое авто и просто украли его
Узнать подробнее
Омич разочаровался в неудачном угоне авто и ушел домой пешком
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Омск#Омская область#Происшествия#Уголовное дело#Полиция#Кража#Угон#Собутыльники
Подпишитесь
А что за забором? Федеральный застройщик показал, как строит «Кварталы Драверта»
Сегодня, 08:00
Третий отказник. В Омске компании не хотят сносить двухэтажку в Камерном переулке
Сегодня, 06:07
В Омске два столетних аварийных дома пополнили список объектов культурного наследия
Сегодня, 03:43
Кравца официально объявили тренером омского «Авангарда» в новом сезоне
Сегодня, 09:10
Больше сероводорода. Омичи несколько дней подряд дышат токсичным воздухом
Сегодня, 09:06
Омича Евгения Долгалева прочат на пост главы СК по Новосибирской области
Сегодня, 09:36