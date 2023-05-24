Наглый угонщик. Омич украл авто и отправил владельцу видео из салона машины

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
В Черлакском районе с заявлением о хищении денег и угоне автомобиля обратился 69-летний местный житель, сообщили 24 мая в пресс-службе омской полиции. У пенсионера пропала 41,5 тысяча рублей с банковской карты. Подозрения пали на 21-летнего жителя поселка Черлак. Молодой человек и потерпевший были приятелями и периодически вместе выпивали.
После очередного застолья у потерпевшего дома, хозяин жилья отправился спать, а подозреваемый попросился остаться на ночь. На компьютере у пожилого мужчины он увидел незакрытую вкладку с лицевым счетом банка. Злоумышленник решил воспользоваться такой оплошностью. Молодой человек пополнил баланс своего телефона на 11,5 тысяч рублей, а еще 30 тысяч перевел на карту своей жены.
Позже похититель решил прокатиться на автомобиле потерпевшего, взял ключи от машины и уехал.
«Во время управления транспортным средством он записал на телефон видео, в котором похвалил ездовые качества автомобиля, и отправил владельцу. Впоследствии это видеосообщение послужило доказательством его причастности к угону», — рассказали в полиции.
Подозреваемого задержали. Выяснилось, что автомобиль он угоняет уже не первый раз. Часть похищенных денег, 14 тысяч рублей, удалось вернуть. Оставшуюся часть списали за долги, так как на банковскую карту наложен арест.
На молодого человека завели уголовные дела за кражу и угон.