На открытии охоты омич отстреливался от «неизвестного» существа, а убил родного брата

После таких откровений омича отправили на психолого-психиатрическую экспертизу, которая выявила, что в момент убийства мужчина находился в атипичном алкогольном опьянении. То есть обвиняемый был мертвецки пьян, на фоне чего и увидел галлюцинации. Вот только даже такое состояние является вполне вменяемым, потому на скамью подсудимых фигурант сел на общих основаниях.