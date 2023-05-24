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На открытии охоты омич отстреливался от «неизвестного» существа, а убил родного брата

24 мая 2023, 10:40
Фото: предоставлено Город55
Погибший получил два огнестрельных ранения
В момент смертельного инцидента подозреваемый был мертвецки пьян и стрелял в спину.

Городу55 стали известны подробности уголовного дела об убийстве на открытии охоты в конце августа прошлого года. Тогда в Тюкалинском районе 59-летний мужчина дважды выстрелил из ружья и убил своего родного 66-летнего брата.  Как оказалось, никого убивать в ту ночь обвиняемый не собирался, а якобы лишь защищался

Во время открытия охоты омич застрелил родного брата
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«На первых же допросах фигурант уголовного дела заявил, что ночью на него напало неизвестное существо, он стал защищаться и обороняться и дважды выстрелили в него, и только потом понял, что убил родного брата», — рассказала Городу55 старший помощник руководителя СКР по Омской области Лариса Болдинова.

После таких откровений омича отправили на психолого-психиатрическую экспертизу, которая выявила, что в момент убийства мужчина находился в атипичном алкогольном опьянении. То есть обвиняемый был мертвецки пьян, на фоне чего и увидел галлюцинации. Вот только даже такое состояние является вполне вменяемым, потому на скамью подсудимых фигурант сел на общих основаниях.

Судили братоубийцу за умышленное убийство, безо всяких «по неосторожности», поскольку оба выстрела в родного брата были сделаны со спины. Отметим, что после случившегося подсудимый сам позвонил родственникам и рассказал о случившемся.

Суд, как ранее сообщал Город55, признал мужчину виновным и приговорил к 7 годам и 8 месяцам в колонии строгого режима.

Омичу дали срок за убийство родного брата на охоте
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