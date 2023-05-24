Минтранспорта РФ получит 95 млрд руб на модернизацию пунктов пропуска через границу

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
Глава министерства, Виталий Савельев, сообщил, что в текущем году будет выделено 25 миллиардов рублей, а в 2024–2025 годах ежегодно по 35 миллиардов рублей, пишет Общественная служба новостей.
Предполагается, что с помощью этих средств пункты пропуска будут модернизированы с использованием унифицированных зданий, внедрением нового оборудования, включая систему электронной очереди, а также других улучшений.
Савельев также отметил, что новые методы сканирования транспортных средств и внедрение системы электронной очереди значительно изменят обстановку на российской границе.
Ранее годовое финансирование на содержание и строительство пунктов пропуска составляло около 9-10 миллиардов рублей.