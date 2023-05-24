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Минтранспорта РФ получит 95 млрд руб на модернизацию пунктов пропуска через границу

24 мая 2023, 11:38
Министерство транспорта России получит 95 миллиардов рублей на модернизацию пунктов пропуска через границу, по информации, опубликованной в РБК.

Глава министерства, Виталий Савельев, сообщил, что в текущем году будет выделено 25 миллиардов рублей, а в 2024–2025 годах ежегодно по 35 миллиардов рублей, пишет Общественная служба новостей.

Предполагается, что с помощью этих средств пункты пропуска будут модернизированы с использованием унифицированных зданий, внедрением нового оборудования, включая систему электронной очереди, а также других улучшений.

Савельев также отметил, что новые методы сканирования транспортных средств и внедрение системы электронной очереди значительно изменят обстановку на российской границе.

Ранее годовое финансирование на содержание и строительство пунктов пропуска составляло около 9-10 миллиардов рублей.



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