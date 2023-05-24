Массовое ДТП в Туве унесло жизни шести человек

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
В результате происшествия, шестеро людей погибли от полученных травм, пишет ФедералПресс. Глава республики поручил социальному блоку правительства предоставить всю необходимую помощь и поддержку.
Авария произошла вечером предыдущего дня. Жертвами ДТП стали пять женщин и один мужчина. Трое других участников дорожного движения получили различные травмы и были доставлены в республиканскую больницу № 1, где сейчас врачи борются за их жизни.