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Массовое ДТП в Туве унесло жизни шести человек

24 мая 2023, 08:15
Глава республики Тува сообщил подробности о массовом ДТП, которое произошло на федеральной трассе "Енисей".

В результате происшествия, шестеро людей погибли от полученных травм, пишет ФедералПресс.  Глава республики поручил социальному блоку правительства предоставить всю необходимую помощь и поддержку.

 

Авария произошла вечером предыдущего дня. Жертвами ДТП стали пять женщин и один мужчина. Трое других участников дорожного движения получили различные травмы и были доставлены в республиканскую больницу № 1, где сейчас врачи борются за их жизни.

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