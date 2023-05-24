Холод уничтожил более 91 тысячи гектаров посевов в Башкирии

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
Ущерб от непогоды оценивается в 590 миллионов рублей. Однако уже пересеяно более 40 тысяч гектаров, пишет ФедералПресс.
Фазрахманов выразил надежду, что незасеянных площадей не останется, и отметил необходимость введения чрезвычайного положения для предотвращения штрафов и создания условий для работы страховых компаний. Глава Башкирии, Радий Хабиров, поручил подготовить соответствующие документы.
Наибольший ущерб от холодов получили зерновые культуры - более 55 тысяч гектаров, сахарная свекла - 10,1 тысячи гектаров и масличные культуры - 17,1 тысячи гектаров.