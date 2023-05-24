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Госэкспертиза одобрила проект капремонта Омского технологического колледжа

24 мая 2023, 12:00
Фото: yandex.ru/maps
Над проектной документацией трудилось ЗАО «Омскстройпроект».

В Омске собираются капитально отремонтировать учебный корпус технологического колледжа по улице 21-я Амурская, 15. Обновлять в трехэтажном здании собрались крыльцо и входную группу.

Разработку проектной документации доверили закрытому акционерному обществу «Омскстройпроект», гендиректором которого с 2005 года является Светлана Гоненко. Согласно данным открытых источников, в 2022 году чистая прибыль ЗАО снизилась на 52% и составила 1,2 млн рублей. Подготовленный компанией проект уже получил положительное заключение госэкспертизы.

Ранее Город55 рассказывал об административном деле в отношении Омского педуниверситета. За нарушения пожарной безопасности, которые проверяющие находят уже во второй раз, вуз обязали выплатить 200 тысяч рублей.

В Омске педагогический вуз наказали на 200 тысяч за нарушения пожарной безопасности
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#Юлия Истомина#Колледж#Капремонт#Проект#Экспертиза#Образование#Город#Новости#Омск
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