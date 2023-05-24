Госэкспертиза одобрила проект капремонта Омского технологического колледжа

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В Омске собираются капитально отремонтировать учебный корпус технологического колледжа по улице 21-я Амурская, 15. Обновлять в трехэтажном здании собрались крыльцо и входную группу.
Разработку проектной документации доверили закрытому акционерному обществу «Омскстройпроект», гендиректором которого с 2005 года является Светлана Гоненко. Согласно данным открытых источников, в 2022 году чистая прибыль ЗАО снизилась на 52% и составила 1,2 млн рублей. Подготовленный компанией проект уже получил положительное заключение госэкспертизы.
Ранее Город55 рассказывал об административном деле в отношении Омского педуниверситета. За нарушения пожарной безопасности, которые проверяющие находят уже во второй раз, вуз обязали выплатить 200 тысяч рублей.