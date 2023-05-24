Фридманы увеличили уставной капитал «Евромеда»

Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
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В обществе с ограниченной ответственностью «Санаторий „Евромед“» изменился размер уставного капитала. 22 мая произошло небольшое увеличение — с 14,56 до 14,59 млн рублей. Основная часть этого увеличения, 30 тысяч рублей, приходится на долю Марка Ильича Фридмана, а доля Ильи Геннадьевича Фридмана выросла на скромные 100 рублей.
«Санаторий» — один из целого ряда фирм со словом «Евромед» в названии, входящих в состав бизнес-империи Фридманов. Этим конкретным ООО владеют отец и сын (68,52% и 13,91% соответственно), их компаньоном является Наталья Владимировна Фридман (оставшиеся 17,56%).
Кстати, первым бенефициаром ООО «Санаторий „Евромед“» была с 2009 года Оксана Кривичкина. С тех пор уставной капитал фирмы увеличился в тысячу раз.