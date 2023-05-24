Фридманы увеличили уставной капитал «Евромеда»

В обществе с ограниченной ответственностью «Санаторий „Евромед“» изменился размер уставного капитала. 22 мая произошло небольшое увеличение — с 14,56 до 14,59 млн рублей. Основная часть этого увеличения, 30 тысяч рублей, приходится на долю Марка Ильича Фридмана, а доля Ильи Геннадьевича Фридмана выросла на скромные 100 рублей.