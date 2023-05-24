Элитная многоэтажка на месте омского Хлебозавода получила разрешительный документ

На официальном сайте жилого комплекса «Граф», к которому относится дом на Карла Маркса, указано, что в доме будут представлены квартиры площадью от 50 до 163,6 кв. м. Всего в высотке предусмотрено 192 квартиры. Первые этажи отводятся под коммерческие помещения.