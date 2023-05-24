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Элитная многоэтажка на месте омского Хлебозавода получила разрешительный документ

24 мая 2023, 12:56
Фото: 1MI
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Жилой дом на проспекте Карла Маркса строит ООО «Специализированный застройщик „АВАНТ“.

Городу55 стало известно, что проектная документация строящегося дома по проспекту Карла Маркса, 40 получила положительное заключение экспертизы. В качестве экспертной организации выступило ООО «Архстройэксперт».

Речь идет о многоквартирном жилом доме со встроенно-пристроенными помещениями и отдельно-стоящим подземным гаражом-стоянкой в районе остановки «Хлебозавод», который возводит «Специализированный застройщик „Авант“ из Омска.

Подготовкой проектной документации для застройщика занимался «Проектный институт „Новые технологии“, единственным учредителем и директором которого значится Наталья Юрченко.

Первые два подъезда элитной многоэтажки сдали в конце прошлого года, оставшиеся четыре подъезда собираются сдать в декабре. Тем более срок действия разрешения на строительство у «Аванта» истекает 8 декабря 2023 года. В настоящий момент строительная готовность дома составляет 79%.

Проект строящегося домаПроект строящегося дома
Проект строящегося домаПроект строящегося дома
Проект строящегося дома
Фото: Официальный сайт ЖК «Граф»

На официальном сайте жилого комплекса «Граф», к которому относится дом на Карла Маркса, указано, что в доме будут представлены квартиры площадью от 50 до 163,6 кв. м. Всего в высотке предусмотрено 192 квартиры. Первые этажи отводятся под коммерческие помещения.

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#Юлия Истомина#Строительство#Многоквартирный дом#Строительство дома#Элитное жилье#Застройщик#Проект#Экспертиза#Город#Общество#Новости#Омск
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