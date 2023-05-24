Элитная многоэтажка на месте омского Хлебозавода получила разрешительный документ

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
Городу55 стало известно, что проектная документация строящегося дома по проспекту Карла Маркса, 40 получила положительное заключение экспертизы. В качестве экспертной организации выступило ООО «Архстройэксперт».
Речь идет о многоквартирном жилом доме со встроенно-пристроенными помещениями и отдельно-стоящим подземным гаражом-стоянкой в районе остановки «Хлебозавод», который возводит «Специализированный застройщик „Авант“ из Омска.
Подготовкой проектной документации для застройщика занимался «Проектный институт „Новые технологии“, единственным учредителем и директором которого значится Наталья Юрченко.
Первые два подъезда элитной многоэтажки сдали в конце прошлого года, оставшиеся четыре подъезда собираются сдать в декабре. Тем более срок действия разрешения на строительство у «Аванта» истекает 8 декабря 2023 года. В настоящий момент строительная готовность дома составляет 79%.
На официальном сайте жилого комплекса «Граф», к которому относится дом на Карла Маркса, указано, что в доме будут представлены квартиры площадью от 50 до 163,6 кв. м. Всего в высотке предусмотрено 192 квартиры. Первые этажи отводятся под коммерческие помещения.