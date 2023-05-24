Эксперт рассказал, почему в зоне СВО редко применяются такни «Армата»

Posted Вчера, 19:19
Published Вчера, 19:19
Modified Вчера, 19:28
Updated Вчера, 19:28
Он рассказал в интервью Pravda.Ru,что после завершения испытаний слабые стороны машины будут устранены, сильные же — приумножены.
Липовой подчеркнул, что танк имеет уникальную особенность: экипаж находится в бронированной капсуле, которая защищает их от попадания снарядов в башню.
Командование ВСУ намерено формировать бронированный кулак из западных танков «Леопард» и «Челленджер». Однако российская армия готова отразить атаку противника при помощи модернизированных Т-72, танков «Прорыв» и противотанковых средств, рассказал Липовой.