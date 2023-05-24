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Posted Вчера, 19:19

Published Вчера, 19:19

Modified Вчера, 19:28

Updated Вчера, 19:28

Эксперт рассказал, почему в зоне СВО редко применяются такни «Армата»

24 мая 2023, 19:19
По словам председателя Президиума Общероссийской организации «Офицеры России», Героя России Сергея Липового, танки «Армата» сейчас проходят обкатку в реальных боевых условиях, поэтому почти не участвуют в маневрах СВО.

Он рассказал в интервью Pravda.Ru,что после завершения испытаний слабые стороны машины будут устранены, сильные же — приумножены.

Липовой подчеркнул, что танк имеет уникальную особенность: экипаж находится в бронированной капсуле, которая защищает их от попадания снарядов в башню.

Командование ВСУ намерено формировать бронированный кулак из западных танков «Леопард» и «Челленджер». Однако российская армия готова отразить атаку противника при помощи модернизированных Т-72, танков «Прорыв» и противотанковых средств, рассказал Липовой.

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