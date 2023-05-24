Эксперт рассказал, почему в зоне СВО редко применяются такни «Армата»

По словам председателя Президиума Общероссийской организации «Офицеры России», Героя России Сергея Липового, танки «Армата» сейчас проходят обкатку в реальных боевых условиях, поэтому почти не участвуют в маневрах СВО.