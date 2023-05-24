Эксперт оценил вероятность поддержки антироссийских санкций Казахстаном

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
В интервью Pravda.Ru он подчеркнул, что санкции могут затронуть казахстанские компании, занимающиеся вывозом природных ресурсов из страны. Однако Казахстан может продолжать параллельный экспорт. Астана в этом случае постарается соблюдать санкции Запада насколько это возможно, особенно если российские санкции заставят страну больше полагаться на собственные ресурсы.
Эксперт подчеркнул, что вторичные санкции могут повлиять на крупные казахстанские компании, которые занимаются вывозом нефти через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК). Однако это не столько ущемит интересы России, сколько "ударит" по Западу, так как по КТК происходит транспортировка казахстанской (американской) нефти.