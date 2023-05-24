Эксперт оценил вероятность поддержки антироссийских санкций Казахстаном

В интервью Pravda.Ru он подчеркнул, что санкции могут затронуть казахстанские компании, занимающиеся вывозом природных ресурсов из страны. Однако Казахстан может продолжать параллельный экспорт. Астана в этом случае постарается соблюдать санкции Запада насколько это возможно, особенно если российские санкции заставят страну больше полагаться на собственные ресурсы.