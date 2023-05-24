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Алкоголь смягчил падение. Пьяная омичка упала с балкона и три дня терпела боль

24 мая 2023, 08:38
Фото: 1MI
Все нюансы случившегося сейчас выясняют силовики
До попадания в больницу пострадавшая несколько дней жила и передвигалась с переломомом позвоночника.

Три дня терпела боль 34-летняя омичка, которая по собственной неосторожности после обильного употребления алкоголя выпала с собственного балкона.

«Во вторник, 23 мая, около 19:08 в приемное отделение ГБ № 1 доставили женщину, у которой диагностировали ушиб головы и ноги и закрытый перелом 12 позвонка, после чего госпитализировали», — сообщили Городу55 источник в экстренных службах.

В тот же день прибывшие по вызову медиков силовики узнали, что эти травмы женщина получила еще три дня назад, утром 20 мая, когда будучи пьяной по неосторожности выпала с балкона собственной квартиры, которая находится на 3-м этаже дома по проспекту Мира, 98.

Сейчас силовики выясняют все нюансы этого падения. Особенно их смутил тот факт, что пострадавшая, которая уже трижды судима, три дня не обращалась в больницу.

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#Василий Попов#Общество#Город#Происшествия#ЧП#Алкоголь#Несчастный случай#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область
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