Алкоголь смягчил падение. Пьяная омичка упала с балкона и три дня терпела боль

В тот же день прибывшие по вызову медиков силовики узнали, что эти травмы женщина получила еще три дня назад, утром 20 мая, когда будучи пьяной по неосторожности выпала с балкона собственной квартиры, которая находится на 3-м этаже дома по проспекту Мира, 98.