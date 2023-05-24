А что за забором? Федеральный застройщик показал, как строит «Кварталы Драверта»

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Девелоперскую компанию «Брусника» основали в 2004 году. Сегодня она строит дома в восьми городах России. Среди них Москва, Екатеринбург, Курган, Сургут, Видное, Тюмень и Новосибирск. В 2021 году к ним присоединился и Омск. Город55 рассказывает, с какими планами и проектами зашел девелопер.
Новые микрорайоны на Левом берегу активно появляются последние 20 лет. Екатеринбургскому застройщику досталась территория в границах улиц 3-я Островская, Шаронова, Крупской и 1-я Рыбачья. Сегодня стройплощадку в «Кварталах Драверта» огораживает забор длиной 320 метров с шумозащитными экранами (по словам представителей застройщика, среди всех строек «Брусники» омский забор на данный момент пока что рекордсмен).
Об основных параметрах инвестиционного проекта «Брусники» в Омске Город55 уже рассказывал в этом материале. Предоставили девелоперу землю площадью 25.6 га. К окончанию срока реализации проекта — 2035 году — в «Кварталах Драверта» должны появиться 22 многоквартирных дома.
Согласно разработанному мастер-плану (здесь «Брусника» прибегла к помощи датской компании Juul Frost Architects), площадь жилых помещений составит 375.6 тысячи кв. м, под коммерцию отводят в 14 раз меньше — 26.5 тысячи кв. м. (основную нагрузку от массового потока жителей будут принимать на себя всего несколько торговых точек, которые займут продуктовые розничные сети). Еще 31 тысячу кв. м займет паркинг и 22.5 тысячи кв. м — летние помещения.
Территория — не самая простая, заболоченная. Ранее из-за близости к Иртышу она была не востребована, но строить здесь (с учетом подготовительной работы) можно.
«Перед тем, как приступить к строительным работам на сложном участке, было вложено много средств, в том числе технических и интеллектуальных. Избавиться на территории от наличия грунтовых вод либо других агрессивных сред поможет особая дренажная система в центре паркинга. Там проходят трубы для сбора грунтовых вод, которые могут негативно повлиять на основание либо на элементы дома, парковки. Эти воды будут перенаправляться через отводы в городскую канализацию», — пояснил директор омского филиала «Брусники» Евгений Головкин.
В настоящий момент — в рамках первой очереди — строят четыре 17-этажных дома, в которых будет 570 квартир и 13 помещений ритейла. Работа ведется на всех объектах, в месяц дома будут прирастать на 3.5 этажа (многие конструкции приходят в сборном виде, что позволяет работать быстрее). Заняты на стройке сегодня около 90 человек. Кадров на местном рынке оказалось недостаточно, поэтому часть строителей пришлось нанимать в соседнем Новосибирске.
17-этажные дома будут самыми высокими. По мере приближения к Замарайке застройщик пойдет на понижение этажности домов — до 7—9 этажей.
По соглашениям в рамках масштабных инвестиционных проектов застройщик должен безвозмездно подготовить проектную документацию, а дальше в дело вступает облправительство. Именно оно будет искать и выбирать подрядчиков для выполнения этих проектов.
В прошлом месяце девелопер передал проекты на две дороги общего пользования. Речь идет о реконструкции улицы Шаронова и строительстве межквартальных проездов (улица, которую хотели назвать в честь «Авангарда», но отказались от этой идеи). Для последних «Управление дорожного хозяйства Омской области» уже ищет подрядчика.
Сроки сдачи проектов по другим социальным объектам выглядят следующим образом:
Но это только проекты. Финансироваться строительство социальных объектов будет из бюджетов разных уровней. Облправительству также предстоит найти подрядчиков для выполнения строительных работ. А в случае, если строительство соцобъектов так и не начнется или обернется какими-либо проблемами, к застройщику никаких претензий предъявить не получится — он за это ответственности не несет. Так был составлен договор о сотрудничестве.
Одним из своих ключевых отличий застройщик из Екатеринбурга называет озеленение, на которое должно прийтись около 60—70% пространства. Со стороны улицы Крупской, по планам, появится сквер, а со стороны Шаронова — пешеходный бульвар. Эти общественные пространства отделят от двора зелеными изгородями. Никаких заборов в привычном исполнении в микрорайоне не будет. В «Кварталах Драверта», согласно проекту, появится спортивный хаб с баскетбольной площадкой в центре, зрительской трибуной, теннисными столами и площадкой для паркура.
Застройщик говорит, что все это действительно будет в «Кварталах Драверта». Первые результаты омичи смогут оценить только в 2025 году, когда закончится возведение четырех высоток на улице Крупской.
«Брусника» — одна из немногих компаний в Омске, которые проводят сделки по эскроу-счетам.
«Мы строим по 214 ФЗ, такое условие. Клиент получает квартиру у застройщика и размещает деньги в банке на эскроу-счете. Банк выступает гарантом безопасности. Деньги хранятся в банке до момента, пока застройщик не выполнил полностью условия по договору. Сдал квартиру — только тогда застройщик получает деньги», — рассказал специалист отдела продаж Юсуф Курмоярцев.
Впрочем, у эскроу тоже есть свои недостатки, и механизмом решения проблемы обманутых дольщиков такие счета нельзя назвать. Система предназначена для защиты денежных средств дольщиков от трат не по назначению. Об абсолютной безопасности покупателя жилья речи не идет.
Добавим, что на стройке, где с 23 мая заработал офис продаж, вместе со СМИ побывали и представители регионального минстроя. И пока возводятся первые дома на Левобережье Омска, представители застройщика и министерства строительства сообщили, что «Брусника» зайдет и в центр города — на Северные.
Конкретное место они не называют. Но известно, что работы будут вестись в рамках комплексного развития территорий. Об условиях работы на территории, правда, представители компании тоже не говорят. Вероятно, они будут аналогичны тем, что применяются в «Кварталах Драверта».