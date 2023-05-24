А что за забором? Федеральный застройщик показал, как строит «Кварталы Драверта»

Но это только проекты. Финансироваться строительство социальных объектов будет из бюджетов разных уровней. Облправительству также предстоит найти подрядчиков для выполнения строительных работ. А в случае, если строительство соцобъектов так и не начнется или обернется какими-либо проблемами, к застройщику никаких претензий предъявить не получится — он за это ответственности не несет. Так был составлен договор о сотрудничестве.