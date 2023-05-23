Жизнь после ареста мужа. Что произошло с бизнес-империей Элады Нагорной

В декабре 2017 года Сорокина задержали по обвинению во взяточничестве, а позже — заподозрили еще и в пособничестве при похищении человека. Прокуроры доказали вину Сорокина, и в 2019 году его отправили в колонию на 10 лет, а вдобавок оштрафовали на 460,8 млн рублей. Элада Нагорная после случившегося уехала за границу, но весь ее бизнес остался в России.