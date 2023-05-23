Жизнь после ареста мужа. Что произошло с бизнес-империей Элады Нагорной

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
До того, как стать мэром Нижнего Новгорода, Олег Сорокин был успешным предпринимателем. Но новая должность обязала его переписать весь бизнес на жену. Спустя всего три года Элада Нагорная стала самой богатой женой чиновника в России — за год ее доход достиг 1.4 млрд рублей.
В декабре 2017 года Сорокина задержали по обвинению во взяточничестве, а позже — заподозрили еще и в пособничестве при похищении человека. Прокуроры доказали вину Сорокина, и в 2019 году его отправили в колонию на 10 лет, а вдобавок оштрафовали на 460,8 млн рублей. Элада Нагорная после случившегося уехала за границу, но весь ее бизнес остался в России.
Сейчас Нагорная является совладельцем 18 организаций, и в большинстве случаев ей принадлежит контрольный пакет акций. На Сорокина же до сих пор оформлено агентство недвижимости «Энергосистемы» с выручкой 1.4 млн рублей за 2022 год.
Но это не самые крупные активы семьи экс-мэра Нижнего Новгорода. Крупнейшим звеном бизнес-империи Нагорной является группа компаний «Столица Нижний». Это местный девелопер родом из 90-х, в структуру которого входят входят ООО «Столица Нижний» и УК «Столица Нижний». Первая компания занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления, вторая — зарабатывает на ценных бумагах и дилерской деятельности.
Также в списке компаний, владелицей которых до сих пор значится Нагорная, числятся Специализированный застройщик «Виктория НН», «Глобал Эстейт», «Стройиндустрия», Строительная группа «Стартстрой», ООО «АДС-Инвест», ООО «Плаза-Холдинг».
Есть в арсенале Элады Нагорной и фирма, которая занимается охотой, отловом и отстрелом диких животных — Инвестиционная компания «Универсал-Финансы-НН». По документам у организации отсутствует собственный капитал, но в прошлом году она получила чистую прибыль в 4,6 млн рублей при выручке в 16 млн рублей.
Интересно, что не все компании приносят прибыль. Например, ООО «Директория» в 2022 году ушло в минус на 4,7 млн рублей.
Не все компании Нагорной дожили до нынешнего момента. В числе ликвидированных — ООО «Берег», «Шатфорд Н» и «Радио-Резонанс», ИСК «Стройград» и еще порядка 10 компаний. Интересно, что новых юрлиц после ареста Сорокина зарегистрировано не было, а вместо коммерческого развития Нагорная, напротив, сокращает свои владения, либо продавая доли в уставных капиталах убыточных компаний, либо закрывая неэффективные предприятия.
Суммарно выходит, что по итогам прошлого года компании Нагорной заработали около 1,5 млрд рублей чистой прибыли, а сама Нагорная может претендовать примерно на 60% от этой суммы — 870 млн рублей. Но это не максимум — 10 лет назад эта цифра была почти вдвое больше, если брать в расчет все фирмы, когда-либо принадлежавшие семье бывшего мэра Нижнего Новгорода.