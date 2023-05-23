Задержан 10-классник в Якутии по подозрению в надругательстве над 11-летней девочкой

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
Согласно информации, предоставленной РЕН ТВ со ссылкой на свои источники, девочка находилась в гостях у бабушки и оставалась дома одна, когда к ней явился соседский парень, пишет ФедералПресс.
По предварительной информации, подросток поднял девочку на руки и отнес ее в баню, где начал проявлять неподобающее поведение. После отказа со стороны девочки, он решил прибегнуть к насилию.
На данный момент известно, что юноша находится под задержанием. Поскольку он не достиг совершеннолетия, его поместили под присмотр в реабилитационный центр. По данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера".