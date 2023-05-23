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Задержан 10-классник в Якутии по подозрению в надругательстве над 11-летней девочкой

23 мая 2023, 07:40
В одном из сел Якутии задержан подросток 10-го класса по подозрению в совершении сексуального насилия над 11-летней девочкой.

Согласно информации, предоставленной РЕН ТВ со ссылкой на свои источники, девочка находилась в гостях у бабушки и оставалась дома одна, когда к ней явился соседский парень, пишет ФедералПресс.

По предварительной информации, подросток поднял девочку на руки и отнес ее в баню, где начал проявлять неподобающее поведение. После отказа со стороны девочки, он решил прибегнуть к насилию.

На данный момент известно, что юноша находится под задержанием. Поскольку он не достиг совершеннолетия, его поместили под присмотр в реабилитационный центр. По данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера".

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