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Всего за неделю в Омске выписали около 500 штрафов за парковку на газонах

23 мая 2023, 11:25
Фото: Город55
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Нарушителей ждет предупреждение или штраф.

Департамент контроля сообщает, что в период с 17 по 22 мая специалисты выявили 498 фактов незаконной парковки автомобилей на озелененных территориях.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время рейды проводят каждый день.

«Нарушителей фиксируют сразу три автомобиля, оборудованные системой „ПаркНет-М“. По решению Омского городского Совета в городе запрещена остановка и стоянка транспортных средств на газонах, а также на детских и спортивных площадках», — уточнили в мэрии.

Отметим, что нарушителей ждет предупреждение или штраф от 2 до 4 тысяч рублей (от 10 до 14 тысяч — для должностных лиц, от 20 до 40 тысяч рублей — для юрлиц).

Кроме того, при повторном нарушении в течение года назначат штраф уже от 4 до 5 тысяч рублей (для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей, для юрлиц — от 40 до 200 тысяч рублей).

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#Ксения Карагодина#Департамент контроля#Дороги#Парковка#Авто#Автомобиль#Штраф#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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