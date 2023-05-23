Всего за неделю в Омске выписали около 500 штрафов за парковку на газонах

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
Департамент контроля сообщает, что в период с 17 по 22 мая специалисты выявили 498 фактов незаконной парковки автомобилей на озелененных территориях.
В ведомстве уточнили, что в настоящее время рейды проводят каждый день.
«Нарушителей фиксируют сразу три автомобиля, оборудованные системой „ПаркНет-М“. По решению Омского городского Совета в городе запрещена остановка и стоянка транспортных средств на газонах, а также на детских и спортивных площадках», — уточнили в мэрии.
Отметим, что нарушителей ждет предупреждение или штраф от 2 до 4 тысяч рублей (от 10 до 14 тысяч — для должностных лиц, от 20 до 40 тысяч рублей — для юрлиц).
Кроме того, при повторном нарушении в течение года назначат штраф уже от 4 до 5 тысяч рублей (для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей, для юрлиц — от 40 до 200 тысяч рублей).