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Врач предупреждает: грязные кондиционеры могут вызвать "болезнь легионеров"

23 мая 2023, 14:56
Врач-кардиолог Амина Платунова заявила, что при правильном уходе кондиционеры не представляет опасности для здоровья человека. В интервью Pravda.Ru она отметила, что грязные кондиционеры могут быть источником так называемой «болезни легионеров».

По словам специалиста, «болезнь легионеров» является формой пневмонии, вызванной микроорганизмами, которые размножаются в грязных фильтрах. Однако, при регулярном обслуживании и чистке оборудования, нет особых опасений. Появление «болезни легионеров» связано с небрежностью и отсутствием чистки кондиционера в течение длительного времени.

Врач отметила, что люди обычно плохо переносят высокую температуру, поэтому кондиционеры особенно полезны в жаркую погоду. Она рекомендует установить комфортную температуру в диапазоне от 21 до 23 градусов Цельсия днем и от 19 до 20 градусов Цельсия ночью для комфортного пребывания в помещении.

Врач подчеркнула, что кондиционеры особенно необходимы пациентам с хроническими заболеваниями и проблемами с кровообращением, а также пожилым людям.

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