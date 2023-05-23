Врач предупреждает: грязные кондиционеры могут вызвать "болезнь легионеров"

Врач отметила, что люди обычно плохо переносят высокую температуру, поэтому кондиционеры особенно полезны в жаркую погоду. Она рекомендует установить комфортную температуру в диапазоне от 21 до 23 градусов Цельсия днем и от 19 до 20 градусов Цельсия ночью для комфортного пребывания в помещении.