Врач предупреждает: грязные кондиционеры могут вызвать "болезнь легионеров"

Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:59
Updated Сегодня, 14:59
По словам специалиста, «болезнь легионеров» является формой пневмонии, вызванной микроорганизмами, которые размножаются в грязных фильтрах. Однако, при регулярном обслуживании и чистке оборудования, нет особых опасений. Появление «болезни легионеров» связано с небрежностью и отсутствием чистки кондиционера в течение длительного времени.
Врач отметила, что люди обычно плохо переносят высокую температуру, поэтому кондиционеры особенно полезны в жаркую погоду. Она рекомендует установить комфортную температуру в диапазоне от 21 до 23 градусов Цельсия днем и от 19 до 20 градусов Цельсия ночью для комфортного пребывания в помещении.
Врач подчеркнула, что кондиционеры особенно необходимы пациентам с хроническими заболеваниями и проблемами с кровообращением, а также пожилым людям.