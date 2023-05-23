Возле омской школы поставили остановку после вмешательства генпрокуратуры

Ранее Город55 сообщал, в этом году в Омске для инвалидов адаптируют 28 остановок общественного транспорта. Так, работы уже начались на трамвайной остановке «5-я Линия», на точках по улицам Перелета, Ватутина, остановках «Хлебозавод», «Трамвайное депо», «Поликлиника» и других. Подрядчик должен закончить всю модернизацию до 15 сентября 2023 года.