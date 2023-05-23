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Возле омской школы поставили остановку после вмешательства генпрокуратуры

23 мая 2023, 07:45
Фото: 1MI
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Местный житель пожаловался на плачевное состояние павильона.

В Омске установили новую остановку общественного транспорта «Школа №7» по улице Энтузиастов в направлении улицы Химиков, сообщили сегодня, 23 мая, в пресс-службе генеральной прокуратуры России.

Житель Советского округа пожаловался на плачевное состояние остановки заместителю генерального прокурора РФ Дмитрий Демешина на личном приеме. В ведомстве инициировали проверку.

Выяснилось, что возле общеобразовательного учреждения остановочный павильон вовсе отсутствовал. Прокуратура Советского округа внесла представление в департамент городского хозяйства администрации Омска.

«В настоящее время остановка общественного транспорта „Школа № 7“ приведена в нормативное состояние», — сообщили в прокуратуре.

Ранее Город55 сообщал, в этом году в Омске для инвалидов адаптируют 28 остановок общественного транспорта. Так, работы уже начались на трамвайной остановке «5-я Линия», на точках по улицам Перелета, Ватутина, остановках «Хлебозавод», «Трамвайное депо», «Поликлиника» и других. Подрядчик должен закончить всю модернизацию до 15 сентября 2023 года.

Доступная среда. На 28 остановках в Омске оборудуют пандусы для инвалидов
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#Евгений Игишев#Прокуратура#Прокуратура Омской области#Остановка#Транспорт#Школа#Город#Омск#Омская область
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