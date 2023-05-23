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Водитель из Омска рискует попасть в колонию из-за неосторожной езды задним ходом

23 мая 2023, 05:13
Фото: 1MI
иллюстрация
Мужчина сдавал назад и сбил пенсионерку, которая стояла на остановке.

Прокуратура Омска отправила в суд уголовное дело против местного жителя, который сбил пешехода, нанеся тяжкий вред здоровью. Подробности рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

По данным следствия, днем 30 декабря 2022 года подозреваемый начал движение задним ходом и наехал на 68-летнюю женщину, которая стояла на остановке общественного транспорта «Володарского». В результате инцидента пешеход получила серьезные травмы.

Обвиняемый полностью признал свою вину. Заместитель прокурора утвердил обвинительное заключение по статье 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Рассмотрение дела возложено на Кировский районный суд Омска.

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#Ольга Акамова#Авария#ДТП#Тяжкий вред здоровью#Город#Новости#Омская область#Омск
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