Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
Modified Сегодня, 14:56
Updated Сегодня, 14:56
Во время беседы с Pravda.Ru Виталий Бородин назвал Урганта и Меладзе «предателями родины» и «предателями нашей страны» и выразил уверенность, что никто не будет работать с ними.
Бородин призвал к применению жестких санкций в отношении «звезд-предателей», включая изъятие их имущества и запрет на въезд в Россию. Он указал, что многие из этих артистов связаны с Украиной, а в России они только зарабатывали большие деньги. По его мнению, им стоит «остаться там с президентом Зеленским». Эксперт также высказался о необходимости лишить этих артистов государственных званий и наград, возбудить уголовные дела против них.
Эксперт уверен, что сбежавшие из России артисты не нужны за границей и в ближайшее время они начнут возвращаться в страну, подобно Алле Пугачевой, которая недавно вернулась на родину. Однако, он считает, что они больше не смогут достичь прежней славы и заработков.
Виталий Бородин утверждает, что за границей эти артисты не имеют аудитории и не востребованы, в отличие от своей родины. Он отметил, что они становятся «никем» за пределами России и сейчас хотят вернуться обратно, потому что им было хорошо и приятно именно здесь.