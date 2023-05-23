Виталий Бородин высказался о перспективах Ивана Урганта и Валерия Меладзе в России

Бородин призвал к применению жестких санкций в отношении «звезд-предателей», включая изъятие их имущества и запрет на въезд в Россию. Он указал, что многие из этих артистов связаны с Украиной, а в России они только зарабатывали большие деньги. По его мнению, им стоит «остаться там с президентом Зеленским». Эксперт также высказался о необходимости лишить этих артистов государственных званий и наград, возбудить уголовные дела против них.