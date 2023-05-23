Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:51

Published Сегодня, 14:51

Modified Сегодня, 14:56

Updated Сегодня, 14:56

Виталий Бородин высказался о перспективах Ивана Урганта и Валерия Меладзе в России

23 мая 2023, 14:51
Виталий Бородин, глава Федерального Проекта по безопасности и борьбе с коррупцией, высказал свое мнение о будущем Ивана Урганта и Валерия Меладзе в России. По его мнению, после возвращения этих артистов в страну, они не смогут найти сотрудничество и получать прежние заработки.

Во время беседы с Pravda.Ru Виталий Бородин назвал Урганта и Меладзе «предателями родины» и «предателями нашей страны» и выразил уверенность, что никто не будет работать с ними.

Бородин призвал к применению жестких санкций в отношении «звезд-предателей», включая изъятие их имущества и запрет на въезд в Россию. Он указал, что многие из этих артистов связаны с Украиной, а в России они только зарабатывали большие деньги. По его мнению, им стоит «остаться там с президентом Зеленским». Эксперт также высказался о необходимости лишить этих артистов государственных званий и наград, возбудить уголовные дела против них.

Эксперт уверен, что сбежавшие из России артисты не нужны за границей и в ближайшее время они начнут возвращаться в страну, подобно Алле Пугачевой, которая недавно вернулась на родину. Однако, он считает, что они больше не смогут достичь прежней славы и заработков.

Виталий Бородин утверждает, что за границей эти артисты не имеют аудитории и не востребованы, в отличие от своей родины. Он отметил, что они становятся «никем» за пределами России и сейчас хотят вернуться обратно, потому что им было хорошо и приятно именно здесь.

Подпишитесь
Ушел из жизни спикер Заксобрания Омской области Владимир Варнавский
Сегодня, 02:31
В Муромцевском районе объявили траур в связи со смертью Владимира Варнавского
Сегодня, 05:19
«Всем плевать на людей». Жители Тевриза в жару остались без холодной воды
Сегодня, 07:47
В Омске педагогический вуз наказали на 200 тысяч за нарушения пожарной безопасности
Сегодня, 11:56
В начале лета в Омске с бесплатным концертом выступят Ольга Бузова и группа «Градусы»
Сегодня, 04:49
В мэрию Омска набирают сотрудников, готовых работать руками
Сегодня, 10:24