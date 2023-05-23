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В воздухе Омска вновь оказалось превышено содержание сероводорода

23 мая 2023, 04:59
Фото: Город55
Проблема с качеством воздуха наблюдается в Ленинском округе.

В воздухе Омска, по данным минприроды на 23 мая, обнаружено превышение предельно допустимого содержания сероводорода. Проблема актуальна в Ленинском округе. По прогнозам ведомства, в регионе сохранится пониженный уровень загрязнения атмосферы.

Минувшей ночью в регионе ввели режим «черного неба».

«С 00-00 до 11-00 23 мая 2023 года на территории города Омск объявлены неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени опасности», — сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

Напомним, что вчера, 22 мая, в Ленинском округе также обнаружили незначительное превышение предельно допустимой концентрации сероводорода.

В омском воздухе обнаружили превышение содержания сероводорода
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Затянуло дымкой. В Омске ввели режим «черного неба»
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#Евгений Игишев#Экология#Нму#Сероводород#Черное небо#Минприроды#Город#Омск#Омская область#Ленинский округ
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