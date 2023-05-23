В воздухе Омска вновь оказалось превышено содержание сероводорода

Posted Сегодня, 04:59
Published Сегодня, 04:59
Modified Сегодня, 05:14
Updated Сегодня, 05:14
В воздухе Омска, по данным минприроды на 23 мая, обнаружено превышение предельно допустимого содержания сероводорода. Проблема актуальна в Ленинском округе. По прогнозам ведомства, в регионе сохранится пониженный уровень загрязнения атмосферы.
Минувшей ночью в регионе ввели режим «черного неба».
«С 00-00 до 11-00 23 мая 2023 года на территории города Омск объявлены неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени опасности», — сообщили в Обь-Иртышском УГМС.
Напомним, что вчера, 22 мая, в Ленинском округе также обнаружили незначительное превышение предельно допустимой концентрации сероводорода.