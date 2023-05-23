В воздухе Омска вновь оказалось превышено содержание сероводорода

В воздухе Омска, по данным минприроды на 23 мая, обнаружено превышение предельно допустимого содержания сероводорода. Проблема актуальна в Ленинском округе. По прогнозам ведомства, в регионе сохранится пониженный уровень загрязнения атмосферы.