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В Волгоградской области выпускник 11-го класса напал на одноклассницу с ножом

23 мая 2023, 10:19
В поселке Иловля Волгоградской области во время празднования последнего звонка учащийся 11-го класса нанес ножевое ранение однокласснице. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах РИА «Новости».

По данным источника, инцидент произошел 23 мая во время школьной линейки, когда выпускник 11-го класса атаковал выпускницу. Предмет, которым было совершено нападение, описывается как конструктивно похожий на перочинный нож, пишет 360.

По предварительным данным, пострадавшей девушке не угрожает опасность для жизни. Правоохранительные органы проводят расследование этого шокирующего происшествия, чтобы выяснить причины и обстоятельства нападения.

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