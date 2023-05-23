В Волгоградской области выпускник 11-го класса напал на одноклассницу с ножом

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
По данным источника, инцидент произошел 23 мая во время школьной линейки, когда выпускник 11-го класса атаковал выпускницу. Предмет, которым было совершено нападение, описывается как конструктивно похожий на перочинный нож, пишет 360.
По предварительным данным, пострадавшей девушке не угрожает опасность для жизни. Правоохранительные органы проводят расследование этого шокирующего происшествия, чтобы выяснить причины и обстоятельства нападения.