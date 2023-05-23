В Волгоградской области выпускник 11-го класса напал на одноклассницу с ножом

В поселке Иловля Волгоградской области во время празднования последнего звонка учащийся 11-го класса нанес ножевое ранение однокласснице. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах РИА «Новости».