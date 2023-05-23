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В старейшую здравницу Омской области провели высокоскоростной мобильный интернет

23 мая 2023, 05:13
Фото: 1MI
МТС обеспечила связью четвертого поколения село Красноярка в Омском районе, где расположен санаторий «Колос» и другие базы отдыха.

После запуска базовой станции многочисленные туристы региона и почти 5000 местных жителей могут пользоваться мобильным интернетом на скорости до 100 Мбит/сек. Жители Красноярки теперь смогут использовать выход в сеть для общения в мессенджерах и соцсетях, а также для решения различных повседневных вопросов онлайн.

Сетью 4G МТС теперь покрыта и территория санатория «Колос» – старейшей здравницы Омской области, уникального термального и грязелечебного курорта. С помощью МТС гости санатория могут делиться впечатлениями от отдыха и лечения в мессенджерах и соцсетях, смотреть онлайн-кинотеатр KION, читать книжные новинки в сервисе «Строки».

«Тысячи омичей ежегодно приезжают в санаторий «Колос», чтобы отдохнуть и поправить здоровье. Санаторий существует давно и имеет многолетнюю историю, и теперь на его территории доступны современные цифровые сервисы: кроме качественной мобильной связи и быстрого интернета, местные жители и туристы смогут использовать возможности всей экосистемы МТС для работы, учебы и развлечений», — сказал директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.
#Общество#Омск#Омская область#Омский аэропорт#Омский район
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