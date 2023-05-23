В старейшую здравницу Омской области провели высокоскоростной мобильный интернет

После запуска базовой станции многочисленные туристы региона и почти 5000 местных жителей могут пользоваться мобильным интернетом на скорости до 100 Мбит/сек. Жители Красноярки теперь смогут использовать выход в сеть для общения в мессенджерах и соцсетях, а также для решения различных повседневных вопросов онлайн.