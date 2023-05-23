В Омской области главу Черлакского лесхоза лишили имущества за вырубку деревьев

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
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Updated Сегодня, 07:08
По информации следователей, директор САУ «Черлакский лесхоз» распорядился о сплошной вырубке леса на территории района. Работники учреждения управились за три месяца, вырубив больше 400 здоровых деревьев, в том числе березы, сосны и осины.
Преступление было совершено в период с мая по июль 2021 года, рассказали в региональной прокуратуре. После сноса глава лесхоза продал древесину, нанеся таким образом ущерб лесному фонду на сумму свыше 1,8 млн рублей.
Прокурор Черлакского района Омской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу (ч. 3 ст. 260 УК РФ). Вину руководитель лесхоза не признал. Чтобы возместить причиненный ущерб, было решено арестовать имущество обвиняемого — два автомобиля и ружье. Черлакский районный суд должен рассмотреть материалы этого уголовного дела сегодня, 23 мая.
Ранее Город55 о другом любители наживы, которому дали тюремный срок. Однако тогда было незаконно вырублено только 103 дерева. Их ценность оценили достаточно высоко, сумма ущерба составила больше 1 млн рублей. Руководитель лесозаготовительного предприятия орудовал бензопилой в Знаменском районе.