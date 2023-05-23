В Омске появится единая карта школьника

Единая карта будет являться аналогом удостоверения школьника, а также совместит в себе транспортную карту и полис обязательного медицинского страхования. Оформить ее можно в офисе ВТБ. При себе необходимо иметь паспорт, свидетельство о рождении, полис ОМС и СНИЛС. Выпуск карты бесплатный.