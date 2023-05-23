Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
В Омске появится единая карта школьника, сообщили сегодня, 23 мая, в пресс-службе администрации города. Оформить ее можно на ребенка, начиная с 7-летнего возраста.
Единая карта будет являться аналогом удостоверения школьника, а также совместит в себе транспортную карту и полис обязательного медицинского страхования. Оформить ее можно в офисе ВТБ. При себе необходимо иметь паспорт, свидетельство о рождении, полис ОМС и СНИЛС. Выпуск карты бесплатный.
«Теперь школьники, начиная с первого класса могут использовать более „экологичную“ карту в качестве документа, который заменит многие другие», — рассказал заместитель мэра Омска Владимир Куприянов.
В настоящее время в городе действует Единая карта Омска — именная банковская карта с доступом к электронным сервисам. Например, с ее помощью можно оплачивать проезд в транспорте, настроив необходимый тариф.