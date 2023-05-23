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В Омске появится единая карта школьника

23 мая 2023, 11:52
Фото: 1MI
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Она совместит в себе транспортную карту и полис ОМС.

В Омске появится единая карта школьника, сообщили сегодня, 23 мая, в пресс-службе администрации города. Оформить ее можно на ребенка, начиная с 7-летнего возраста.

Единая карта будет являться аналогом удостоверения школьника, а также совместит в себе транспортную карту и полис обязательного медицинского страхования. Оформить ее можно в офисе ВТБ. При себе необходимо иметь паспорт, свидетельство о рождении, полис ОМС и СНИЛС. Выпуск карты бесплатный.

«Теперь школьники, начиная с первого класса могут использовать более „экологичную“ карту в качестве документа, который заменит многие другие», — рассказал заместитель мэра Омска Владимир Куприянов.

В настоящее время в городе действует Единая карта Омска — именная банковская карта с доступом к электронным сервисам. Например, с ее помощью можно оплачивать проезд в транспорте, настроив необходимый тариф.

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#Евгений Игишев#Общество#Город#Омск#Омская область#Единая карта#Школьник#Полис#Удостоверение#Дети
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