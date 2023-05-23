В Омске педагогический вуз наказали на 200 тысяч за нарушения пожарной безопасности

В итоге, судья рассмотрел все материалы этого дела и пришел к выводу, что в ОмГПУ повторно нарушили противопожарные нормы и правила. Наказанием за это деяние стал штраф. Правда, в суде учли финансовое положение образовательного учреждения, посчитали сие обстоятельство исключительным и решили выписать меньше минимального, чем предусмотрено статьей. Теперь вузу придется раскошелиться на 200 тысяч рублей, а могли бы схлопотать и 800 или и вовсе закрыться на 30 суток под конец учебного года.