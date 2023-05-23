В Омске педагогический вуз наказали на 200 тысяч за нарушения пожарной безопасности

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
В Центральном районном суде города Омска определились с наказанием по административному делу в отношении «Омского государственного педагогического университета» за нарушения правил пожарной безопасности.
Как значится в материалах дела, с которыми ознакомился Город55, инспекторы Управления надзорной деятельности ГУ МЧС по Омской области наведались в ОмГПУ с проверкой, которая вскрыла грубые нарушения противопожарных норм и правил. Собственно вот эти нарушения:
В перечисленных выше нарушениях упоминаются спальные помещения, то, вероятнее всего, проверка проводилась в одном из общежитий ОмГПУ. Получается, что в здании, где живут студенты, на некоторых этажах пожарная сигнализация была попросту не в состоянии обнаружить пожар и экстренно передать сигнал на извещатели, то есть поднять тревогу и объявить эвакуацию. Стоит ли говорить, что в случае реального ЧП, которое, скажем, могло случиться ночью, люди бы просто-напросто остались в неведении, что могло закончиться весьма печальными последствиями.
Однако самое пугающие то, что эти самые нарушения проверяющие находят во второй раз, - вуз уже привлекался к административной ответственности по аналогичному делу, вот только устранять все замечания руководство как-то не спешит.
В итоге, судья рассмотрел все материалы этого дела и пришел к выводу, что в ОмГПУ повторно нарушили противопожарные нормы и правила. Наказанием за это деяние стал штраф. Правда, в суде учли финансовое положение образовательного учреждения, посчитали сие обстоятельство исключительным и решили выписать меньше минимального, чем предусмотрено статьей. Теперь вузу придется раскошелиться на 200 тысяч рублей, а могли бы схлопотать и 800 или и вовсе закрыться на 30 суток под конец учебного года.