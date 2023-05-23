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В Омске педагогический вуз наказали на 200 тысяч за нарушения пожарной безопасности

23 мая 2023, 11:56
Фото: 1MI
Проверяющие нашли сразу 9 нарушений
Как выяснилось в суде, эти нарушения проверяющие находят уже во второй раз, но устранять их никто не спешит.

В Центральном районном суде города Омска определились с наказанием по административному делу в отношении «Омского государственного педагогического университета» за нарушения правил пожарной безопасности.

Как значится в материалах дела, с которыми ознакомился Город55,  инспекторы Управления надзорной деятельности ГУ МЧС по Омской области наведались в ОмГПУ с проверкой, которая вскрыла грубые нарушения противопожарных норм и правил.  Собственно вот эти нарушения:

  • Расстояние между смежно расположенными приемно-контрольными приборами и приборами управления менее 50 мм;
  • В помещении поста допущена совместная прокладка кабелей и проводов систем противопожарной зашиты с кабелями и проводами иного назначения в одном коробе;
  • На первом и шестом этажах здания автоматические установки пожарной сигнализации не обеспечивают автоматическое обнаружение пожара, подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией;
  • На первом, шестом и втором этажах здания шлейфы пожарной сигнализации не обеспечивают автоматический контроль целостности их по всей длине (отсутствует выдача сигнала «Короткое замыкание», «Обрыв»);
  • Система автоматической пожарной сигнализации не обеспечивает защиту от ложных срабатываний, а именно, сигнал «Пожар» выполняется при срабатывании одного пожарного извещателя без осуществления процедуры перезапроса;
  • Не обеспечен автоматический контроль работоспособности линий связи с выносными оповещателями на обрыв и короткое замыкание;
  • В спальных помещениях звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) имеют уровень звука на уровне головы спящего человека менее 70 дБА;
  • Звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производными оповещателями) не менее 75 дБА, но не более 120 дБА;
  • Звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее 15дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении на расстоянии 1,5 м от уровня пола.

В перечисленных выше нарушениях упоминаются спальные помещения, то, вероятнее всего, проверка проводилась в одном из общежитий ОмГПУ.  Получается, что в здании, где живут студенты, на некоторых этажах пожарная сигнализация была попросту не в состоянии обнаружить пожар и экстренно передать сигнал на извещатели, то есть поднять тревогу и объявить эвакуацию.  Стоит ли говорить, что в случае реального ЧП, которое, скажем, могло случиться ночью, люди бы просто-напросто остались в неведении, что могло закончиться весьма печальными последствиями.

Однако самое пугающие то, что эти самые нарушения проверяющие находят во второй раз, - вуз уже привлекался к административной ответственности по аналогичному делу, вот только устранять все замечания руководство как-то не спешит. 

В итоге, судья рассмотрел все материалы этого дела и пришел к выводу, что в ОмГПУ повторно нарушили противопожарные нормы и правила. Наказанием за это деяние стал штраф. Правда, в суде учли финансовое положение образовательного учреждения, посчитали сие обстоятельство исключительным и решили выписать меньше минимального, чем предусмотрено статьей.  Теперь вузу придется раскошелиться на 200 тысяч рублей, а могли бы схлопотать и 800 или и вовсе закрыться на 30 суток под конец учебного года.

#Василий Попов#Омск#Омская область#Новости#Общество#Город#Происшествия#Суд#Штраф#ОмГПУ
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