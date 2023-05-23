В Омске «Новые люди» выступили против закрытия информации о вырубке деревьев

Перед началом этого сезона, в марте, в мэрии решили не публиковать информацию о работе «Зелёной комиссии». Единственная возможность узнать о решениях комиссии — личное присутствие горожан на заседаниях. Но такие встречи чаще всего проходят в рабочее время, то есть прийти на них всем желающим не так-то просто.