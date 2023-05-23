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В Омске «Новые люди» выступили против закрытия информации о вырубке деревьев

23 мая 2023, 08:47
Администрация Омска решила закрыть информацию о работе так называемой «Зелёной комиссии». Именно она решает, где и в каком объёме вырубить или обрезать деревья.

Раньше после каждого заседания информацию публиковали на сайте мэрии. В итоге каждый омич мог заранее узнать, где именно собираются вырубать деревья.

Часто неоднозначные решения «Зелёной комиссии» приводили к серьёзным обсуждениям в СМИ и социальных сетях. В итоге городская администрация тут же получала обратную связь и могла скорректировать планы.

Перед началом этого сезона, в марте, в мэрии решили не публиковать информацию о работе «Зелёной комиссии». Единственная возможность узнать о решениях комиссии — личное присутствие горожан на заседаниях. Но такие встречи чаще всего проходят в рабочее время, то есть прийти на них всем желающим не так-то просто.

Омское отделение партии «Новые люди» обратилось в мэрию с предложением снова публиковать информацию в открытом доступе, ведь решения, которые принимает «Зелёная комиссия», касаются каждого жителя Омска.

Фото: пресс-служба партии Новые Люди

«В городе сложилась непростая экологическая ситуация. У нас нередко происходят сомнительные вырубки и кронирование. В этих условиях лишать людей информации неправильно. Власть должна быть максимально открытой, учитывать мнения людей и корректировать свои планы основе этих сведений. Любые решения, связанные с ограничением информации, как минимум спорные. Они не идут на благо жителей и самого города. Поэтому решения „Зелёной комиссии“ должны быть в публичном доступе», — отметил руководитель регионального отделения партии «Новые люди» в Омской области Илья Смирнов.

Экологическая повестка остаётся одним из главных направлений работы «Новых людей» как на федеральном, так и на региональном уровне. Партийцы предлагают сделать экологическую экспертизу частью градостроительной политики, чтобы при планировании новых микрорайонов возле них сразу же закладывались новые парки и скверы.

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