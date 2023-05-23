В Омске 17-летний подросток поджег диван и выпал из окна

Posted Сегодня, 04:15
Published Сегодня, 04:15
Modified Сегодня, 04:17
Updated Сегодня, 04:17
В Омске следователи разбираются во всех нюансах гибели 17-летнего подростка, тело которого нашли у многоэтажки на улице Бульварной.
14 мая возле дома случайные прохожие увидели лежащего на земле юношу с телесными повреждениями. В то же время соседи, которые живут на 9-м этаже, дома почувствовали запах дыма, который шел из-под двери одной из квартир.
Прибывшие на место силовики и спасатели выяснили, что в тот день в десятом часу вечера подросток поджег в своей квартире диван, после чего выпал из окна. В момент происшествия юный омич находился дома один.
Сейчас по факту этого происшествия в СКР по Омской области проводится проверка, следователи выясняют все детали случившейся трагедии. Изначально появилась версия, что имела место ссора с девушкой, однако она не подтверждается.