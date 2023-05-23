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В Омске 17-летний подросток поджег диван и выпал из окна

23 мая 2023, 04:15
Фото: 1MI
По факту этого инцидента проводится проверка
Юноша получил смертельные травмы и погиб на месте происшествия.

В Омске следователи разбираются во всех нюансах гибели 17-летнего подростка, тело которого нашли у многоэтажки на улице Бульварной.

14 мая возле дома случайные прохожие увидели лежащего на земле юношу с телесными повреждениями. В то же время соседи, которые живут на 9-м этаже, дома почувствовали запах дыма, который шел из-под двери одной из квартир.  

Прибывшие на место силовики и спасатели выяснили, что в тот день в десятом часу вечера подросток поджег в своей квартире диван, после чего выпал из окна. В момент происшествия юный омич находился дома один.

Сейчас по факту этого происшествия в СКР по Омской области проводится проверка, следователи выясняют все детали случившейся трагедии. Изначально появилась версия, что имела место ссора с девушкой, однако она не подтверждается.

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#Василий Попов#Смерть#Дети#Подростки#Общество#Город#Происшествия#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область
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