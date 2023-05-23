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В одной из банкротящихся фирм Дмитрия Елизарова введено наблюдение

23 мая 2023, 04:23
Фото: 1MI
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ООО «Диамант» проходит через процедуру банкротства из-за огромного долга перед Сбербанком.

Арбитражный суд Омской области решил ввести процедуру наблюдения в обществе с ограниченной ответственностью «Диамант». Эта фирма, чья специализация — «аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом», является частью бизнес-империи Дмитрия Елизарова, а ее генеральным директором является Виталий Моляка.

Наряду с «Диамантом» сейчас банкротятся и другие фирмы с теми же бенефициаром и гендиректором. Это два ООО «Сибмакс», «Агат», «Сапфир», «Оникс», «Яшма». Во всех случаях истцом является «Сбербанк России», указывающий в каждом иске одну и ту же сумму претензий — 204 млн 624 тысячи 255 рублей.

«Диамант», в котором числится только один сотрудник, имеет статус микропредприятия. Тем не менее он показывает неплохие финансовые результаты: за 2022 год фирма получила 63 млн рублей дохода.

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#Николай Эйхвальд#Дела о банкротстве#Бизнес#Новости
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