В одной из банкротящихся фирм Дмитрия Елизарова введено наблюдение

Posted Сегодня, 04:23
Published Сегодня, 04:23
Modified Сегодня, 04:25
Updated Сегодня, 04:25
Арбитражный суд Омской области решил ввести процедуру наблюдения в обществе с ограниченной ответственностью «Диамант». Эта фирма, чья специализация — «аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом», является частью бизнес-империи Дмитрия Елизарова, а ее генеральным директором является Виталий Моляка.
Наряду с «Диамантом» сейчас банкротятся и другие фирмы с теми же бенефициаром и гендиректором. Это два ООО «Сибмакс», «Агат», «Сапфир», «Оникс», «Яшма». Во всех случаях истцом является «Сбербанк России», указывающий в каждом иске одну и ту же сумму претензий — 204 млн 624 тысячи 255 рублей.
«Диамант», в котором числится только один сотрудник, имеет статус микропредприятия. Тем не менее он показывает неплохие финансовые результаты: за 2022 год фирма получила 63 млн рублей дохода.