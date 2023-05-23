В одной из банкротящихся фирм Дмитрия Елизарова введено наблюдение

Наряду с «Диамантом» сейчас банкротятся и другие фирмы с теми же бенефициаром и гендиректором. Это два ООО «Сибмакс», «Агат», «Сапфир», «Оникс», «Яшма». Во всех случаях истцом является «Сбербанк России», указывающий в каждом иске одну и ту же сумму претензий — 204 млн 624 тысячи 255 рублей.