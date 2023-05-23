В Нижегородской области участники СВО получат 20%-ную скидку на жилье

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:02
Updated Сегодня, 08:02
В материале NewsNN сообщается, что меры поддержки участников СВО и их семей являются одним из основных направлений деятельности в регионе. В настоящее время в регионе регулярно проводятся мероприятия, касающиеся улучшения благосостояния граждан данной категории и их семей.
В частности, одной из основных мер поддержки является предоставление социальных льгот, а именно 50%-ная компенсация оплаты за ЖКУ, ежемесячные выплаты беременным женам участников СВО, на каждого ребенка в семье и выплаты тем семьям, где среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Семьи военнослужащих также освобождены от родительской платы за детсад и группы продленного дня в госучреждениях, а также за горячее питание школьников. Кроме того, их дети могут бесплатно посещать кружки и секции.
Лицам, испытывающим финансовые трудности, также уделяется особое внимание. Для этого в регионе введены кредитные каникулы по займам, кредитным картам и ипотеке. Более того, правительство области берет на себя обязательства по выплате процентов по кредитам и лизингам. При сумме задолженности в миллион рублей — в размере 100%, а от миллиона до 6 миллионов — в размере 50%.
Крупнейший застройщик региона, группа компаний «Каркас Монолит», подготовил собственные меры поддержки. Так, участники СВО и их семьи могут купить квартиру с 20%-ной скидкой в жилых комплексах «КМ Анкудиновский Парк» и «КМ Ривер Парк». «КМ Анкудиновский Парк», расположенный в Советском районе, имеет детские сады, а также школу, дворы без машин. «КМ Ривер Парк» расположился в Ленинском районе. Данный ЖК является первой ласточкой крупного преобразования нижнего берега Оки.
Застройщик информирует, что данная программа распространена не только на участников спецоперации, но и на их родственников, а также медицинских работников, сотрудников пограничной службы и добровольцев, которые участвуют в СВО на контрактной основе.
В регионе также разработаны меры поддержки участников СВО и их близких, которые носят нематериальный характер. Это и помощь по дому, и услуги социальной няни, а также сопровождение в медицинские организации и другие.