В Нижегородской области участники СВО получат 20%-ную скидку на жилье

В частности, одной из основных мер поддержки является предоставление социальных льгот, а именно 50%-ная компенсация оплаты за ЖКУ, ежемесячные выплаты беременным женам участников СВО, на каждого ребенка в семье и выплаты тем семьям, где среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Семьи военнослужащих также освобождены от родительской платы за детсад и группы продленного дня в госучреждениях, а также за горячее питание школьников. Кроме того, их дети могут бесплатно посещать кружки и секции.