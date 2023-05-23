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В начале лета в Омске с бесплатным концертом выступят Ольга Бузова и группа «Градусы»

23 мая 2023, 04:49
Фото: Город55
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Исполнители приедут на праздник в честь дня рождения парка «Вокруг света».

В первую субботу лета, 3 июня, омичей будут ждать в парке «Вокруг света». В этот день исполнится ровно год со дня открытия новой развлекательной площадки в городе. В честь этого организаторы готовят насыщенную праздничную программу с выступлениями известных музыкантов.

Отмечать день рождения парка на «Зеленом острове» можно будет уже с 11 часов утра. Гости поучаствуют в различных интерактивах, смогут присутствовать на презентации новых аттракционов. Для омичей также организуют серию театрализованных выступлений, а ближе к вечеру состоится масштабный концерт.

Хедлайнерами мероприятия станут Ольга Бузова, группа «Градусы» и ведущие «Бригады У». Первыми на сцену выйдут исполнители таких песен как «Режиссер», «Научиться бы не париться», «Я всегда помню о главном».

Ранее Город55 писал о том, что в начале лета 2023 года в Омске появится огромный батут. Мэр Сергей Шелест заверил, что он станет самым большим по величине в России. Площадку для прыжков поставят как раз в парке «Вокруг света». На территории также появятся экстремальный аттракцион «Дискавери», автодром и веревочный парк.

Добавим, что в субботу, 3 июня, на улице Музейной также состоится торжественное открытие туристического сезона в Омской области «Любинский. Travel». На ярмарке-фестивале омичи и гости города узнают о самых привлекательных местах для отдыха, расположенных на территории региона.

В июне в Омске появится самый большой батут в России
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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Город#Общество#Развлечения#Культура#Концерт#Ольга Бузова#Парк вокруг света#Аттракцион
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