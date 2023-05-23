В начале лета в Омске с бесплатным концертом выступят Ольга Бузова и группа «Градусы»

Ранее Город55 писал о том, что в начале лета 2023 года в Омске появится огромный батут. Мэр Сергей Шелест заверил, что он станет самым большим по величине в России. Площадку для прыжков поставят как раз в парке «Вокруг света». На территории также появятся экстремальный аттракцион «Дискавери», автодром и веревочный парк.