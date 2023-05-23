В Муромцевском районе объявили траур в связи со смертью Владимира Варнавского

Отметим, что отец спикера, Алексей Иванович Варнавский, в свое время был главой Муромцевского райисполкома. Сам Владимир Алексеевич, родившийся в областном центре, много раз избирался в Законодательное собрание от Муромцевского избирательного округа №16, куда входят Екатерининское, Ермаковское и Нагорно-Ивановское сельские поселения.