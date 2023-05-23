В Муромцевском районе объявили траур в связи со смертью Владимира Варнавского

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
Глава Муромцевского района Вячеслав Девятериков объявил 23 мая днем траура. Это связано с кончиной спикера Законодательного собрания Омской области Владимира Варнавского, о которой стало известно сегодня утром.
— Невозможно перечесть, как много сделал для нашего района Владимир Алексеевич, — говорится в сообщении в официальном сообществе Муромцевского района на сайте «ВКонтакте». — Всю жизнь работал на благо жителей. Его дела будут жить всегда в наших сердцах. Его уход — огромная утрата для нас.
На территории района сегодня отменены все развлекательные мероприятия.
Отметим, что отец спикера, Алексей Иванович Варнавский, в свое время был главой Муромцевского райисполкома. Сам Владимир Алексеевич, родившийся в областном центре, много раз избирался в Законодательное собрание от Муромцевского избирательного округа №16, куда входят Екатерининское, Ермаковское и Нагорно-Ивановское сельские поселения.