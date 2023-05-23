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В Муромцевском районе объявили траур в связи со смертью Владимира Варнавского

23 мая 2023, 05:19
Фото: Город55
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На территории этого района находился избирательный округ политика.

Глава Муромцевского района Вячеслав Девятериков объявил 23 мая днем траура. Это связано с кончиной спикера Законодательного собрания Омской области Владимира Варнавского, о которой стало известно сегодня утром.

— Невозможно перечесть, как много сделал для нашего района Владимир Алексеевич, — говорится в сообщении в официальном сообществе Муромцевского района на сайте «ВКонтакте». — Всю жизнь работал на благо жителей. Его дела будут жить всегда в наших сердцах. Его уход — огромная утрата для нас.

На территории района сегодня отменены все развлекательные мероприятия. 

Отметим, что отец спикера, Алексей Иванович Варнавский, в свое время был главой Муромцевского райисполкома. Сам Владимир Алексеевич, родившийся в областном центре, много раз избирался в Законодательное собрание от Муромцевского избирательного округа №16, куда входят Екатерининское, Ермаковское и Нагорно-Ивановское сельские поселения.

Ушел из жизни спикер Заксобрания Омской области Владимир Варнавский
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#Николай Эйхвальд#Муромцевский район#Общество#Новости#Владимир Варнавский
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