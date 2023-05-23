В мэрию Омска набирают сотрудников, готовых работать руками

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
«Управление дорожного хозяйства и благоустройства» администрации Омска набирает сотрудников на лето. Рабочим предстоит заниматься уборкой мусора и благоустройством в городе.
Как сообщили сегодня, 23 мая, в пресс-службе мэрии, на работу планируют взять 50 человек. С каждым сотрудником будет заключен договор до середины октября. Соискателям предлагают официальную зарплату от 30 тысяч рублей и пятидневную рабочую неделю.
Желающие могут обратиться в отдел кадров по адресу: ул. Степная, 73, 1 этаж. Телефон (38-12) 21-67-71.
Также ранее в УДХБ публиковали вакансию матроса-спасателя для работы на городских пляжах. Соискателям готовы предложить сменный график работы и зарплату от 17,5 тысяч рублей.