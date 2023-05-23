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В мэрию Омска набирают сотрудников, готовых работать руками

23 мая 2023, 10:24
Фото: Администрация Омска
С работниками готовы заключит контракты до середины осени
Им предстоит приводить в порядок общественные пространства и дороги.

«Управление дорожного хозяйства и благоустройства» администрации Омска набирает сотрудников на лето. Рабочим предстоит заниматься уборкой мусора и благоустройством в городе.

Как сообщили сегодня, 23 мая, в пресс-службе мэрии, на работу планируют взять 50 человек. С каждым сотрудником будет заключен договор до середины октября. Соискателям предлагают официальную зарплату от 30 тысяч рублей и пятидневную рабочую неделю.

Желающие могут обратиться в отдел кадров по адресу: ул. Степная, 73, 1 этаж. Телефон (38-12) 21-67-71.

Также ранее в УДХБ публиковали вакансию матроса-спасателя для работы на городских пляжах. Соискателям готовы предложить сменный график работы и зарплату от 17,5 тысяч рублей.

В Омске срочно ищут матросов-спасателей для работы на городских пляжах
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#Мэрия#Мэрия Омска#УДХБ#Благоустройство#Уборка#Дороги#Общество#Город#Омск#Евгений Игишев
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