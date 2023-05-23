В мэрию Омска набирают сотрудников, готовых работать руками

Как сообщили сегодня, 23 мая, в пресс-службе мэрии, на работу планируют взять 50 человек. С каждым сотрудником будет заключен договор до середины октября. Соискателям предлагают официальную зарплату от 30 тысяч рублей и пятидневную рабочую неделю.