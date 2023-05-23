Ушел из жизни спикер Заксобрания Омской области Владимир Варнавский

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Published Сегодня, 02:31
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Врио губернатора Виталий Хоценко сообщил сегодня утром о смерти спикера Законодательного собрания Омской области Владимира Варнавского. В прошлый четверг он отвел последнее заседание регионального парламента.
«Владимир Алексеевич всю жизнь работал на благо жителей Омской области. Его дела будут жить всегда в сердцах жителей региона. Это большая утрата для всех нас», — написал Хоценко.
Отметим, что Варнавский был трудолюбив, посвятил большую часть жизни работе в политической сфере. За 50 лет он успел поработать в партийных органах, работал первым секретарем Обкома КПСС. А 1990 год стал поворотным, когда его впервые избрали депутатом и председателем Омского горсовета. После его избирали председателем ЗС семь созывов подряд, начиная с 1994 года.
Пока что председателем будет Александр Артемов, который является единственным заместителем Варнавского. Он займет эту должность до выборов нового спикера Заксобрания Омской области.
Редакция Города55 приносит глубокие соболезнования родным, близким и коллегам ушедшего.