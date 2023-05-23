Ушел из жизни спикер Заксобрания Омской области Владимир Варнавский

Отметим, что Варнавский был трудолюбив, посвятил большую часть жизни работе в политической сфере. За 50 лет он успел поработать в партийных органах, работал первым секретарем Обкома КПСС. А 1990 год стал поворотным, когда его впервые избрали депутатом и председателем Омского горсовета. После его избирали председателем ЗС семь созывов подряд, начиная с 1994 года.