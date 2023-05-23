Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:59

Published Сегодня, 09:59

Modified Сегодня, 10:01

Updated Сегодня, 10:01

Изображение материала

Стала известна дата прощания со спикером омского Заксобрания Владимиром Варнавским

23 мая 2023, 09:59
Фото: Город55
Политик ушел из жизни сегодня на 77-м году жизни.

Прощание со спикером Заксобрания Омской области Владимиром Варнавским пройдет 25 мая с 11:00 до 13:00 в концертном зале Омской филармонии.

Политик ушел из жизни сегодня на 77-м году жизни. Владимир Варнавский в 1994 году занял пост спикера в Законодательном собрании Омской области. С тех пор он не покидал кресло председателя регионального парламента. Варнавского избирали спикером ЗС семь созывов подряд.

Депутат Госдумы Олег Смолин рассказал в социальных сетях, что Владимир Варнавский в последнее время был тяжело болен.

«Я потрясен. Умер Владимир Варнавский. Мы встречались чуть больше двух недель назад, хоть и было известно, что он тяжело болен, но на человека, который может умереть, был абсолютно не похож. Владимир Варнавский — одна из крупнейших политических фигур нашего региона. Вместе с ним ещё в 1990 году работал на Съезде народных депутатов», — поделился Смолин.

Ранее Город55 рассказывал, что в Муромцевском районе Омской области объявили траур в связи с кончиной Владимира Варнавского.

Ушел из жизни спикер Заксобрания Омской области Владимир Варнавский
Узнать подробнее
В Муромцевском районе объявили траур в связи со смертью Владимира Варнавского
Узнать подробнее
Сообщения о смерти Варнавского растиражировали по «мусорным» пабликам ВКонтакте
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Владимир Варнавский#Похороны#Заксобрание#Прощание#Олег Смолин#Болезнь#Смерть#Общество#Омск#Омская область
Подпишитесь
Ушел из жизни спикер Заксобрания Омской области Владимир Варнавский
Сегодня, 02:31
В Муромцевском районе объявили траур в связи со смертью Владимира Варнавского
Сегодня, 05:19
«Всем плевать на людей». Жители Тевриза в жару остались без холодной воды
Сегодня, 07:47
В Омске педагогический вуз наказали на 200 тысяч за нарушения пожарной безопасности
Сегодня, 11:56
В начале лета в Омске с бесплатным концертом выступят Ольга Бузова и группа «Градусы»
Сегодня, 04:49
В мэрию Омска набирают сотрудников, готовых работать руками
Сегодня, 10:24