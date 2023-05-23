Стала известна дата прощания со спикером омского Заксобрания Владимиром Варнавским

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
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Updated Сегодня, 10:01
Прощание со спикером Заксобрания Омской области Владимиром Варнавским пройдет 25 мая с 11:00 до 13:00 в концертном зале Омской филармонии.
Политик ушел из жизни сегодня на 77-м году жизни. Владимир Варнавский в 1994 году занял пост спикера в Законодательном собрании Омской области. С тех пор он не покидал кресло председателя регионального парламента. Варнавского избирали спикером ЗС семь созывов подряд.
Депутат Госдумы Олег Смолин рассказал в социальных сетях, что Владимир Варнавский в последнее время был тяжело болен.
«Я потрясен. Умер Владимир Варнавский. Мы встречались чуть больше двух недель назад, хоть и было известно, что он тяжело болен, но на человека, который может умереть, был абсолютно не похож. Владимир Варнавский — одна из крупнейших политических фигур нашего региона. Вместе с ним ещё в 1990 году работал на Съезде народных депутатов», — поделился Смолин.
Ранее Город55 рассказывал, что в Муромцевском районе Омской области объявили траур в связи с кончиной Владимира Варнавского.