Стала известна дата прощания со спикером омского Заксобрания Владимиром Варнавским

Политик ушел из жизни сегодня на 77-м году жизни. Владимир Варнавский в 1994 году занял пост спикера в Законодательном собрании Омской области. С тех пор он не покидал кресло председателя регионального парламента. Варнавского избирали спикером ЗС семь созывов подряд.