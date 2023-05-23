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Сотни покрышек. Омичи пожаловались на несанкционированную свалку

23 мая 2023, 09:19
Фото: 1MI
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Жители 18-го Военного городка в Омске рассказали о незаконной свалке покрышек

Местные жители засняли на видео, как трактор вывозил бывшую в употреблении резину.

Жители 18-го Военного городка в Омске обратили внимание на несанкционированную свалку покрышек недалеко от жилых домов. Местные сегодня, 23 мая, засняли на видео, как трактор вывозил бывшую в употреблении резину. Покрышки были, в том числе, и окрашенные в разные цвета, из чего можно сделать вывод, что их использовали в качестве ограждений. Подозрения жильцов пали на местную управляющую компанию «Триод».

«Связались с УК. Говорят, что все остальное не их рук дело. Сняли сегодня. Буквально в 15 метрах от свалки проходит газовая труба», — рассказал один из местных жителей Городу55.

На видео же свалка из сотен покрышек, которые, скорей всего, вывозили не один день.

С аналогичной ситуацией столкнулись и в Советском округе. Глава омского Управления дорожного хозяйства и благоустройства Галина Зурнаджан в середине апреля рассказала Городу55 о том, что владельцы сервисов по шиномонтажу в Нефтяниках вывозят бывшие в употреблении покрышки в ближайший лес, либо бросают прямо на улице, а не утилизируют должным образом.

Сваливают покрышки в лес. Омские шиномонтажки выбрасывают мусор в Нефтяниках
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#Видео#Евгений Игишев#Свалка#Несанкционированная свалка#Покрышки#Шины#Город#Общество#Омск#Омская область
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