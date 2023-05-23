Сотни покрышек. Омичи пожаловались на несанкционированную свалку

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
Жители 18-го Военного городка в Омске обратили внимание на несанкционированную свалку покрышек недалеко от жилых домов. Местные сегодня, 23 мая, засняли на видео, как трактор вывозил бывшую в употреблении резину. Покрышки были, в том числе, и окрашенные в разные цвета, из чего можно сделать вывод, что их использовали в качестве ограждений. Подозрения жильцов пали на местную управляющую компанию «Триод».
«Связались с УК. Говорят, что все остальное не их рук дело. Сняли сегодня. Буквально в 15 метрах от свалки проходит газовая труба», — рассказал один из местных жителей Городу55.
На видео же свалка из сотен покрышек, которые, скорей всего, вывозили не один день.
С аналогичной ситуацией столкнулись и в Советском округе. Глава омского Управления дорожного хозяйства и благоустройства Галина Зурнаджан в середине апреля рассказала Городу55 о том, что владельцы сервисов по шиномонтажу в Нефтяниках вывозят бывшие в употреблении покрышки в ближайший лес, либо бросают прямо на улице, а не утилизируют должным образом.