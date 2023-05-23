Сотни покрышек. Омичи пожаловались на несанкционированную свалку

Жители 18-го Военного городка в Омске обратили внимание на несанкционированную свалку покрышек недалеко от жилых домов. Местные сегодня, 23 мая, засняли на видео, как трактор вывозил бывшую в употреблении резину. Покрышки были, в том числе, и окрашенные в разные цвета, из чего можно сделать вывод, что их использовали в качестве ограждений. Подозрения жильцов пали на местную управляющую компанию «Триод».