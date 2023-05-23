Сообщения о смерти Варнавского растиражировали по «мусорным» пабликам ВКонтакте

Нам остается только догадываться о том, кому и зачем понадобилось организовывать в социальных сетях такую вот «информационную волну». Если исходить из того, что подписчиков ВК по всей стране и правда надо информировать о грустных и значимых для Омска новостях, то мы понимаем, что таким образом этой цели не достичь. Можно разве что сформировать отчет для начальства, который будет неплохо выглядеть, если не вдаваться в подробности. Еще можно освоить бюджет — достаточно, правда, скромный: мы видим, что Николай Иванов берет за свои услуги не очень много.