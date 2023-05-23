Сообщения о смерти Варнавского растиражировали по «мусорным» пабликам ВКонтакте

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
Смерть бессменного спикера Законодательного собрания Омской области Владимира Варнавского, о которой мы узнали рано утром, стала самой важной новостью сегодняшнего дня для всего региона. Однако география распространения этой новости, безусловно, намного шире. Речь не только о «Российской газете», «Коммерсанте» и других серьезных федеральных СМИ, которые сочли необходимым опубликовать некрологи: о кончине Варнавского сообщает и множество пабликов в социальных сетях.
Впрочем, здесь бросается в глаза интересная закономерность. На сайте «ВКонтакте» во множестве сообществ, связанных, судя по их названиям, с конкретными населенными пунктами, в одно и то же время появился один и тот же текст. Выглядит он так:
«Политику было на момент смерти 76 лет.Известия об этом поступили сегодня, 23 мая. Их сообщил в своем микроблоге Виталий Хоценко, временно исполняющий обязанности губернатора региона. Он назвал эту смерть большой утратой для всех жителей области.„Его дела будут жить всегда в сердцах жителей региона», — подчеркнул он.Варнавский родился в 1947 году, начинал свою трудовую карьеру с самых низов, работая учеником фрезеровщика. С возрастом дошел до высоких постов, стал спикером Заксобрания Омской области, и даже избирался заместителем председателя Совета Федерации. Был награжден целым рядом государственных наград».
Этот абзац со ссылкой на сайт «Подмосковье сегодня» повторяется слово в слово в десятках пабликов, чьи названия совпадают с названиями муниципалитетов Московской области. Как правило, в этих сообществах совсем немного участников, лайки и комментарии под постами отсутствуют (хотя возможность комментировать не отключена).
Список пабликов достаточно внушительный. «Дубна: Московская область» (4 подписчика), «Егорьевск: Московская область» (5 подписчиков), «Раменское: Московская область» (5), «Шатура: Московская область» (5), «Волоколамск: Московская область» (4), «Электрогорск: Московская область» (3), «Новомосковский административн округ Москва ТиНАО» (именно так — 4 подписчика), «Королев: Московская область» (3), «Пущино: Московская область» (2 подписчика) и т. п.
Кстати, один многолюдный паблик в этой обойме все же есть. Судя по содержанию, он связан с городом Королев, но вот называется одной буквой — «К». В нем 502 участника, но лайков и комментариев нет так же, как и в остальных.
Лента новостей во всех этих сообществах формируется единообразно. Некрологу предшествует пост о жителе Кузбасса, задолжавшем полмиллиона за ДТП, которое он не совершал. После некролога было опубликовано сообщение о Милонове, предложившем запретить рекламу предоставления иностранного гражданства. Дальше — «Весной россияне больше всего посещали Москву, Санкт-Петербург и Сочи», «Глава Ленобласти дал напутствие выпускникам накануне последних звонков», глава Счетной палаты США сделал какое-то важное заявление, а главы МИД Германии и Венгрии «поругались из-за предоставления помощи Украины» (да, именно так). Посты выходят по два-три сразу, какой-либо реакции на них не видно. В общем, это набор информационных свалок, которые явно некому и незачем читать.
Этим дело не исчерпывается. Есть еще один вариант некролога, разлетевшийся пабликам другого типа — с названиями, отсылающими к региональным столицам. Это копипаст с сайта «Газеты.ру», который выглядит вот так:
«Умер председатель Законодательного собрания Омской области
/ Текст: Газета Ru Общество / На 76-м году жизни скончался председатель заксобрания Омской области Владимир Варнавский, сообщил глава региона Виталий Хоценко в Telegram-канале.
„Ушел из жизни Владимир Алексеевич Варнавский Его дела будут жить всегда в сердцах жителей региона. Это большая утрата для всех нас“, — написал Хоценко.
Он также выразил соболезнования родным и близким Варнавского.
Варнавский родился в Омске в 1947 году. В 1973 году начал работать в партийных органах. С 1994 года был председателем заксобрания региона.
Ранее умер один из основателей нижегородского заксобрания Евгений Крестьянинов».
Это запостили (в одно время, конечно) паблики «Новости Махачкалы сегодня, ЧП и ДТП», «Новости Тамбова сегодня, ЧП и ДТП», «Новости Орла сегодня, ЧП и ДТП», «Новости Улан-Удэ сегодня, ЧП и ДТП», «Новости Костромы сегодня, ЧП и ДТП». В перечисленных сообществах контент во многом варьируется, и к тому же там заметно больше народу: от 423 подписчиков (Махачкала) до 2424 (Кострома). При этом обратная реакция все так же отсутствует: лайков нет, комментариев нет.
Интересно, что во всех этих сообществах в рубрике «Контакты» указан один и тот же человек, некто Николай Иванов, живущий в Москве. Прямо под его именем в каждом случае есть уточнение: «Реклама 190 рублей».
— Обращайтесь, пожалуйста, по любым вопросам о группах, где ссылка на меня оставлена в качестве «контакта», — пишет Иванов на своей странице.
Сообществами этих двух типов «вконтактные» публикации о смерти Варнавского не ограничиваются. Можно найти и совершенно удивительные случаи. Например, скорбеть по спикеру омского ЗакСа предлагает администрация паблика «Самара Услуги Мелкий ремонт Муж на час»: в нем ровно 2 (два) подписчика, на аватарке — бравый парень в строительной каске и топлесс. Пост о Варнавском пока что самый свежий.
В паблике «banki.ru.com — новости, события, происшествия» подписчик ровно один, и зовут его Иван Кредиторов. Но и в этом сообществе нашлось место для некролога.
Особое наше внимание привлек паблик «Обзорник прессы» (да, это не опечатка, — «обзорник»). В нем 7 подписчиков, обзор новостей федеральный с упором на крайний юго-запад и темы типа «Можно ли покупать нательный крестик другому человеку?» Посты, публикующиеся как минимум раз в полчаса (а бывает и по нескольку на одно время), представляют собой просто сломанный код. Причем это не временный сбой — посты так выглядят, насколько хватает терпения скроллить вниз.
— (function(e){var js=document.getElementById(«37624794438626988»); var block=document.createElement(«div»), — сообщает нам администрация этого паблика о кончине Варнавского. И дальше два абзаца с примерно таким содержанием.
Нам остается только догадываться о том, кому и зачем понадобилось организовывать в социальных сетях такую вот «информационную волну». Если исходить из того, что подписчиков ВК по всей стране и правда надо информировать о грустных и значимых для Омска новостях, то мы понимаем, что таким образом этой цели не достичь. Можно разве что сформировать отчет для начальства, который будет неплохо выглядеть, если не вдаваться в подробности. Еще можно освоить бюджет — достаточно, правда, скромный: мы видим, что Николай Иванов берет за свои услуги не очень много.