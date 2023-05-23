Смерть Варнавского, «Библионочь-2023» и концерт в парке «Вокруг света». Омск сегодня

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Новость №1. Ушел из жизни спикер Заксобрания Омской области Владимир Варнавский
Сегодня, 23 мая, Виталий Хоценко сообщил о смерти спикера Законодательного собрания Омской области Владимира Варнавского. В прошлый четверг он отвел последнее заседание регионального парламента. Отметим, что за 50 лет Варнавский успел поработать в партийных органах, работал первым секретарем Обкома КПСС. А в 1990 году его впервые избрали депутатом и председателем Омского горсовета (его семь созывов подряд избирали председателем ЗС). Глава Муромцевского района Вячеслав Девятериков объявил 23 мая днем траура. Также экс-губернатор Омской области, глава фонда «Духовное наследие» Леонид Полежаев высказался об умершем товарище Владимире Алексеевиче.
Новость №2. Омичей пригласили на «Библионочь-2023»
В пятницу, 26 мая, в Омске пройдет масштабная просветительская акция в поддержку чтения «Библионочь». Организатор мероприятий — библиотека имени А. С. Пушкина. Акция традиционно пройдет в «Пушкинке» (ул. Красный Путь, 11). Омичей ждут различные тематические интерактивы, мастер-классы, лекции, концерты и многое другое. В этом году в основу проекта легла тема наставничества (2023 год объявлен годом педагога), а также 200-летие со дня рождения драматурга Александра Островского. Праздник стартует в 20:00 и продлится до 00:00.
Новость №3. Лето в Омске начнется с бесплатного концерта Ольги Бузовой и группы «Градусы»
В первую субботу лета, 3 июня, парку «Вокруг света» исполнится 1 год. В честь дня рождения в парке пройдет концерт с выступлениями известных музыкантов. Праздник начнется с 11 часов утра. Для гостей приготовят различные интерактивы, театрализованные выступления, а ближе к вечеру состоится масштабный концерт. Кроме того, в парке презентуют новые аттракционы. Хедлайнерами мероприятия станут Ольга Бузова, группа «Градусы» и ведущие «Бригады У». Ранее Город55 писал о том, что в начале лета в парке «Вокруг света» появится огромный батут, который станет самым большим по величине в России.