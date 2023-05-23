Смерть Варнавского, «Библионочь-2023» и концерт в парке «Вокруг света». Омск сегодня

В первую субботу лета, 3 июня, парку «Вокруг света» исполнится 1 год. В честь дня рождения в парке пройдет концерт с выступлениями известных музыкантов. Праздник начнется с 11 часов утра. Для гостей приготовят различные интерактивы, театрализованные выступления, а ближе к вечеру состоится масштабный концерт. Кроме того, в парке презентуют новые аттракционы. Хедлайнерами мероприятия станут Ольга Бузова, группа «Градусы» и ведущие «Бригады У». Ранее Город55 писал о том, что в начале лета в парке «Вокруг света» появится огромный батут, который станет самым большим по величине в России.