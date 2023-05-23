Сбил и скрылся. Полиция ищет водителя, который переехал пешехода под Омском

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
В пресс-службе омской полиции объявили о поисках водителя, который уехал с места ДТП. Об аварии стало известно вчера, 22 мая, около 21:25 часов.
Водитель неопознанного Hyundai Solaris серого цвета сбил пешехода, который шел по краю дороги «Подъезд к селу Ульяновка». После этого водитель скрылся с места.
Пострадавшим оказался 28-летний мужчина, его доставили в больницу с полученными травмами.
Возможных очевидцев аварии просят поделиться информацией, в том числе о местонахождении водителя или автомобиля, по телефонам: 79-35-04 или 102.