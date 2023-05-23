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Сбил и скрылся. Полиция ищет водителя, который переехал пешехода под Омском

23 мая 2023, 06:03
Фото: 1MI
иллюстрация

Неизвестного водителя разыскивают после ДТП под Омском

Водитель на легковом авто сбил пешехода и скрылся с места аварии.

В пресс-службе омской полиции объявили о поисках водителя, который уехал с места ДТП. Об аварии стало известно вчера, 22 мая, около 21:25 часов.

Водитель неопознанного Hyundai Solaris серого цвета сбил пешехода, который шел по краю дороги «Подъезд к селу Ульяновка». После этого водитель скрылся с места.

Пострадавшим оказался 28-летний мужчина, его доставили в больницу с полученными травмами.

Возможных очевидцев аварии просят поделиться информацией, в том числе о местонахождении водителя или автомобиля, по телефонам: 79-35-04 или 102.

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#Ольга Акамова#ДТП#Омск#Авария#Пешезод#Пострадавший#Происшествия#Новости#Омская область
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