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Updated Сегодня, 14:50

Руководитель РАЭК прокомментировал идею Охлобыстина об отключении YouTube в России

23 мая 2023, 14:42
Директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Гребенников высказал свое мнение относительно призыва Ивана Охлобыстина отключить YouTube в России.

Во время беседы с Pravda.Ru Гребенников назвал предложение «обрубить кабели» для блокировки YouTube неправильным. Он отметил, что наличие иностранного видеохостинга способствует развитию отечественного Rutube и конкуренции между платформами.

Эксперт подчеркнул, что существует взаимный обмен идеями и конкуренция между блогерами, которые используют разные платформы, и это важно. Он отметил, что в настоящее время такие кардинальные заявления неуместны.

Глава РАЭК отметил, что даже использование VPN не спасет иностранную интернет-платформу, так как это может привести к низкому качеству видео и несовпадению звука и видеокартинки.

Гребенников считает, что отключение иностранного видеохостинга нанесет вред гражданам России. Он привел в пример запрет некоторых социальных сетей, который привел к закрытию малого бизнеса из-за невозможности рекламировать свои продукты и услуги.

Эксперт подчеркнул важность продуманного подхода и учета интересов людей и пользователей, а также тех, кто создает рабочие места в стране. Он также отметил, что YouTube не нарушает законодательство тех стран, где он функционирует.

Гребенников объяснил, что Rutube пока уступает зарубежному видеохостингу из-за недостатка времени для развития. Он выразил уверенность в будущем развитии Rutube в качестве полноценной масштабной платформы и что она сможет достичь успеха с дополнительным временем для развития.

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