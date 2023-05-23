Руководитель РАЭК прокомментировал идею Охлобыстина об отключении YouTube в России

Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
Modified Сегодня, 14:50
Updated Сегодня, 14:50
Во время беседы с Pravda.Ru Гребенников назвал предложение «обрубить кабели» для блокировки YouTube неправильным. Он отметил, что наличие иностранного видеохостинга способствует развитию отечественного Rutube и конкуренции между платформами.
Эксперт подчеркнул, что существует взаимный обмен идеями и конкуренция между блогерами, которые используют разные платформы, и это важно. Он отметил, что в настоящее время такие кардинальные заявления неуместны.
Глава РАЭК отметил, что даже использование VPN не спасет иностранную интернет-платформу, так как это может привести к низкому качеству видео и несовпадению звука и видеокартинки.
Гребенников считает, что отключение иностранного видеохостинга нанесет вред гражданам России. Он привел в пример запрет некоторых социальных сетей, который привел к закрытию малого бизнеса из-за невозможности рекламировать свои продукты и услуги.
Эксперт подчеркнул важность продуманного подхода и учета интересов людей и пользователей, а также тех, кто создает рабочие места в стране. Он также отметил, что YouTube не нарушает законодательство тех стран, где он функционирует.
Гребенников объяснил, что Rutube пока уступает зарубежному видеохостингу из-за недостатка времени для развития. Он выразил уверенность в будущем развитии Rutube в качестве полноценной масштабной платформы и что она сможет достичь успеха с дополнительным временем для развития.