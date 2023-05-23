Психолог Церазов провел для омичей практикум построения гармоничных отношений

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
«Женщин невозможно понять!» — восклицают порой мужчины. «Мужчины такие непредсказуемые!» — говорят иногда женщины. Как понять свою «вторую половинку», построить крепкие отношения — этим темам и посвящен авторский практикум «Искусство отношений». За несколько часов тренинга омичи на практике исследовали модели поведения мужчин и женщин, учились преодолевать конфликты и строить доверительные отношения.
Тренинг поднял темы, важные для каждой семьи, например, что становится причиной измены, как измена влияет на дальнейшие отношения, можно ли ее простить и надо ли ее прощать. Огромный опыт московского психолога позволил с тактом, не нарушая личных границ, говорить с участниками о семейных тайнах и табуированных темах. Впрочем, пусть о тренинге скажут его участники.
Сергей Веселовский, 23 года, Омск:
«Анализируя ролевые модели, я впервые понял, как трудно быть женщиной! Я понимаю теперь, как легко мы можем обидеть их, почему они ждут от нас внимания и как им важна наша поддержка. Спасибо Константину Церазову за практикум, который не только многому научил меня, но и позволил познакомиться с очень интересными людьми!»
Анна Федоркина, 38 лет, Омск:
«Я пришла на тренинг с дочерью-подростком в надежде восстановить былое доверие. Мы вышли после тренинга Константина Церазова совершенно другими — от наших обид не осталось и следа, мы стали еще ближе друг другу. На дочь произвел большое впечатление личный опыт психолога, его рассказ о стратегии и техники построения отношений с собственным сыном Антоном — возможно, это был самый эмоциональный момент в тренинге, который заставил дочь глубоко задуматься».
Серия тренингов К.Церазова прошла с 15 по 22 мая в Тюмени, Омске, Красноярске, Абакане и Новосибирске.