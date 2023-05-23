Психолог Церазов провел для омичей практикум построения гармоничных отношений

«Анализируя ролевые модели, я впервые понял, как трудно быть женщиной! Я понимаю теперь, как легко мы можем обидеть их, почему они ждут от нас внимания и как им важна наша поддержка. Спасибо Константину Церазову за практикум, который не только многому научил меня, но и позволил познакомиться с очень интересными людьми!»