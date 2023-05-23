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Пропавший неделю назад омич найден мертвым

23 мая 2023, 09:18
Фото: 1MI
Следов насилия н теле пропавшего не обнаружили
Тело мужчина нашли на дачном участке в километре от его дома.

В Омске печальным известием завершились поиски 42-летнего Дмитрия Кучеренко, который бесследно пропал еще неделю назад.

Как сообщалась в официальной группе поискового отряда «ДоброСпас-Омск»,  16 мая мужчина вышел из своего дома на проспекте Космическом и исчез. Через день его обеспокоенные родственники обратились в полицию, где 18 мая омича объявили в розыск.

В понедельник, 22 мая, в садоводческом товариществе «Сибиряк», которое находится буквально в километре от дома пропавшего, на одном из участков дачники наткнулись на тело мужчины. В умершем, прибывшие на место силовики, и опознали Дмитрия Кучеренко.

«По предварительному заключению экспертов, никаких следов насилия на теле не обнаружено. Проводится проверка», - пояснили Городу55 в СКР по Омской области.

Сейчас тело направили в морг для вскрытия, чтобы установить причину смерти, а следователи тем временем выясняют все обстоятельства пропажи омича.

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