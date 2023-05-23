Пропавший неделю назад омич найден мертвым

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
В Омске печальным известием завершились поиски 42-летнего Дмитрия Кучеренко, который бесследно пропал еще неделю назад.
Как сообщалась в официальной группе поискового отряда «ДоброСпас-Омск», 16 мая мужчина вышел из своего дома на проспекте Космическом и исчез. Через день его обеспокоенные родственники обратились в полицию, где 18 мая омича объявили в розыск.
В понедельник, 22 мая, в садоводческом товариществе «Сибиряк», которое находится буквально в километре от дома пропавшего, на одном из участков дачники наткнулись на тело мужчины. В умершем, прибывшие на место силовики, и опознали Дмитрия Кучеренко.
«По предварительному заключению экспертов, никаких следов насилия на теле не обнаружено. Проводится проверка», - пояснили Городу55 в СКР по Омской области.
Сейчас тело направили в морг для вскрытия, чтобы установить причину смерти, а следователи тем временем выясняют все обстоятельства пропажи омича.