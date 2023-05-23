Пропавший неделю назад омич найден мертвым

Как сообщалась в официальной группе поискового отряда «ДоброСпас-Омск», 16 мая мужчина вышел из своего дома на проспекте Космическом и исчез. Через день его обеспокоенные родственники обратились в полицию, где 18 мая омича объявили в розыск.