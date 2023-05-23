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Продукцию «Газпромнефть-СМ» высоко оценили на международном металлургическом форуме

23 мая 2023, 07:05
Фото: Мария Слесарева
«Газпромнефть - смазочные материалы» представила высокотехнологичные охлаждающие жидкости широкого спектра применения и уникальную продукцию для прокатного оборудования на одной из крупнейших промышленных выставок «Металлообработка — 2023».

Инновационные смазочные материалы и гидравлические масла, соответствующие самым высоким требованиям по классу чистоты, разработаны собственным Научно-исследовательским центром «Газпромнефть - СМ» и не имеют аналогов в России. Участие в престижном международном форуме приняли более 1000 делегаций от крупнейших производственных компаний Европы и Азии.

В рамках конгресса «Газпромнефть - СМ» представила современные смазочно-охлаждающие жидкости, применяемые в процессе шлифовки и фрезеровки любых видов металлов. Благодаря особой композиции компонентов инновационные продукты не теряют эксплуатационных качеств в условиях длительной и интенсивной обработки деталей, а также эффективно отводят тепло от режущего инструмента, существенно повышая качество готовых изделий. Ассортимент компании, выпускаемый для металлургической отрасли, также включает линейки специализированных масел с улучшенными противоизносными свойствами для систем прокатных станов и литейных комплексов. Индустриальные масла и смазочные материалы «Газпромнефть - СМ» успешно применяются на крупнейших стратегических предприятиях страны, обеспечивая стабильную и надежную работу высокотехнологичного оборудования.

Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть - СМ»:

«Газпромнефть - СМ» ориентируется на растущую потребность отечественного рынка в высококачественных смазочных материалах и расширяет ассортимент инновационных масел для ведущих металлургических предприятий страны. На базе собственного Научно-исследовательского центра мы разрабатываем еще 10 инновационных рецептур охлаждающих жидкостей. Обновленная линейка специализированных смазочных материалов позволит комплексно обслуживать самые современные индустриальные парки предприятий и способствовать динамичному развитию отечественных отраслей металлургии и металлообработки».
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