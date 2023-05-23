Продукцию «Газпромнефть-СМ» высоко оценили на международном металлургическом форуме

В рамках конгресса «Газпромнефть - СМ» представила современные смазочно-охлаждающие жидкости, применяемые в процессе шлифовки и фрезеровки любых видов металлов. Благодаря особой композиции компонентов инновационные продукты не теряют эксплуатационных качеств в условиях длительной и интенсивной обработки деталей, а также эффективно отводят тепло от режущего инструмента, существенно повышая качество готовых изделий. Ассортимент компании, выпускаемый для металлургической отрасли, также включает линейки специализированных масел с улучшенными противоизносными свойствами для систем прокатных станов и литейных комплексов. Индустриальные масла и смазочные материалы «Газпромнефть - СМ» успешно применяются на крупнейших стратегических предприятиях страны, обеспечивая стабильную и надежную работу высокотехнологичного оборудования.