Предприниматель из Омска пойдет под суд за задержку зарплаты и сокрытии денег

Известно, что обвиняемый направил около 8,3 миллиона рублей на другие цели, что является нарушением конституционного права работников на своевременную и в полном объеме оплату труда.



Кроме того, обвиняемый с августа по декабрь 2021 года умышленно скрыл от налоговых органов денежные средства ООО «СпецСтройАвангард», зная о наличии задолженности по налогам и страховым взносам, превышающей 2,5 миллиона рублей.



Задолженность перед работниками была частично погашена во время следствия. Сумма, выплаченная работникам, составила почти 12 миллионов рублей. Помимо этого, на основании решения следствия на имущество ООО «СпецСтройАвангард» и обвиняемого был наложен арест на сумму около 8 миллионов рублей, чтобы возместить причиненный преступлением ущерб.



Дело передано в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения, отметили в ведомстве.