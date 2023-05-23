Предприниматель из Омска пойдет под суд за задержку зарплаты и сокрытии денег

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Updated Сегодня, 04:55
Обвиненный в невыплате заработной платы и скрытии денежных средств директор ООО «СпецСтройАвангард» из Омска ожидает суда. СУ СКР по Омской области сообщило о завершении расследования уголовного дела. Обвиняемому предстоит ответить по статьям ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы», ч. 1 ст. 199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств».
Согласно данным следствия, в период с мая по сентябрь 2021 года обвиняемый не выплатил заработную плату шести работникам ООО «СпецСтройАвангард», сумма задолженности составила более 625 тысяч рублей. Затем, в период с сентября по декабрь 2021 года, он полностью не выплатил заработную плату свыше двух месяцев подряд для 180 работников, вызвав задолженность по заработной плате в общей сумме 14,6 миллионов рублей.
Известно, что обвиняемый направил около 8,3 миллиона рублей на другие цели, что является нарушением конституционного права работников на своевременную и в полном объеме оплату труда.
Кроме того, обвиняемый с августа по декабрь 2021 года умышленно скрыл от налоговых органов денежные средства ООО «СпецСтройАвангард», зная о наличии задолженности по налогам и страховым взносам, превышающей 2,5 миллиона рублей.
Задолженность перед работниками была частично погашена во время следствия. Сумма, выплаченная работникам, составила почти 12 миллионов рублей. Помимо этого, на основании решения следствия на имущество ООО «СпецСтройАвангард» и обвиняемого был наложен арест на сумму около 8 миллионов рублей, чтобы возместить причиненный преступлением ущерб.
Дело передано в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения, отметили в ведомстве.
ООО «СпецСтройАвангард» не впервые фигурирует в судебных делах. В 2018 году компания получила от ООО «АСТ-Ресурс» порядка 100 единиц стройтехники. Первоначально предполагалось, что платой будет 50% доли уставного капитала ООО «СпецСтройАвангард», однако позже владельцы фирм договорились о рассрочке. В январе 2019 года «СпецСтройАвангарду» предъявили ультиматум, потребовав единовременной выплаты за технику, а так же долю прибыли в компании — общей суммой почти 200 млн рублей. Получив отказ в феврале, ООО «АСТ-Ресурс» подало в Омский арбитражный суд иск к ООО «СпецСтройАвангард» с требованием вернуть технику и взыскать почти 500 млн рублей за ее использование в течение восьми месяцев.