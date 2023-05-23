Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:06

Published Сегодня, 13:06

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

Изображение материала

Почему бы и нет. Омск предложили сделать столицей России

23 мая 2023, 13:06
Фото: Город55
иллюстрация

Названо условие переноса столицы России в Омск

Перенос решит проблему «гиперцентрализации» вокруг Москвы.

Решить проблему «гиперцентрализации» вокруг Москвы поможет перенос столицы в Омск. Кроме того, это даст дополнительный толчок развитию страны. Об этом «Абзацу» заявил председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

«Проблема переноса столицы — это не вопрос каких-то астрономических, климатических или других фантазий. Это настоятельный императив спасения страны. Вопрос переноса столицы — это и необходимость сдвига акцента на восток. Сейчас особенно модно говорить о повороте на восток. Это надо делать срочно, и переносить надо в Омск, потому что это самый удобный для этого город с точки зрения дальности переноса столицы», — заявил Крупнов.

Также он рассказал, что в Омске складывается неудобная ситуация из-за того, что аэропорт находится в городе. Хотя его давно пора перенести в район деревни Федоровка, где сейчас находится недостроенный аэропорт.

«Вокруг Федоровки необходимо создать городок, по западной терминологии — аэротрополис, то есть малоэтажный суперсовременный город вокруг аэропорта, который мог бы выполнять функции столицы. Это надо делать срочно, потому что тем самым мы дадим новый импульс жизни страны», — отметил эксперт.

Поднимаем культуру. В Омскую область стало приезжать больше туристов
Узнать подробнее
#Ксения Карагодина#Омск#Столица России#Новая столица#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омская область
Подпишитесь
Ушел из жизни спикер Заксобрания Омской области Владимир Варнавский
Сегодня, 02:31
В Муромцевском районе объявили траур в связи со смертью Владимира Варнавского
Сегодня, 05:19
«Всем плевать на людей». Жители Тевриза в жару остались без холодной воды
Сегодня, 07:47
В Омске педагогический вуз наказали на 200 тысяч за нарушения пожарной безопасности
Сегодня, 11:56
В начале лета в Омске с бесплатным концертом выступят Ольга Бузова и группа «Градусы»
Сегодня, 04:49
В мэрию Омска набирают сотрудников, готовых работать руками
Сегодня, 10:24