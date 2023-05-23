Почему бы и нет. Омск предложили сделать столицей России

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
Решить проблему «гиперцентрализации» вокруг Москвы поможет перенос столицы в Омск. Кроме того, это даст дополнительный толчок развитию страны. Об этом «Абзацу» заявил председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.
«Проблема переноса столицы — это не вопрос каких-то астрономических, климатических или других фантазий. Это настоятельный императив спасения страны. Вопрос переноса столицы — это и необходимость сдвига акцента на восток. Сейчас особенно модно говорить о повороте на восток. Это надо делать срочно, и переносить надо в Омск, потому что это самый удобный для этого город с точки зрения дальности переноса столицы», — заявил Крупнов.
Также он рассказал, что в Омске складывается неудобная ситуация из-за того, что аэропорт находится в городе. Хотя его давно пора перенести в район деревни Федоровка, где сейчас находится недостроенный аэропорт.
«Вокруг Федоровки необходимо создать городок, по западной терминологии — аэротрополис, то есть малоэтажный суперсовременный город вокруг аэропорта, который мог бы выполнять функции столицы. Это надо делать срочно, потому что тем самым мы дадим новый импульс жизни страны», — отметил эксперт.