Почему бы и нет. Омск предложили сделать столицей России

«Проблема переноса столицы — это не вопрос каких-то астрономических, климатических или других фантазий. Это настоятельный императив спасения страны. Вопрос переноса столицы — это и необходимость сдвига акцента на восток. Сейчас особенно модно говорить о повороте на восток. Это надо делать срочно, и переносить надо в Омск, потому что это самый удобный для этого город с точки зрения дальности переноса столицы», — заявил Крупнов.