Омский район отправил в зону СВО внедорожник и обмундирование

Posted Сегодня, 04:34
Published Сегодня, 04:34
Modified Сегодня, 04:34
Updated Сегодня, 04:34
Жители Омского района на регулярной основе помогают военнослужащим оборудованием, обмундированием, вещами и продуктами. Очередную фуру они сформировали совместно с единомышленниками из Азовского и Одесского районов. Главы муниципалитетов — Геннадий Долматов, Дмитрий Дизер и Евгений Журавлев — лично координировали процесс.
В частности, от Омского района и Фонда развития народной инициативы в зону СВО был доставлен автомобиль Chevrolet Niva, купленный на средства Алексея и Олега Кнышей (КФХ Кныш). А общественная организация «Дыхание жизни» (президент Евгений Кожив) оснастила внедорожник шинами повышенной проходимости. Машину получили военнослужащие штурмовой группы. Также им передали 11 бронежилетов.
Кроме того, на средства, собранные управлением культуры Омского района, было приобретено тактическое обмундирование для штурмового подразделения на сумму 1,26 млн рублей. Этот подарок может спасти жизни военнослужащих.
Жители пригорода также собрали для бойцов большое количество посылок с самыми необходимыми вещами.
В общей сложности Омская область в этот раз отправила в зону СВО пять фур. Главы муниципальных районов сопроводили груз до склада единого гуманитарного центра Омской области в Луганске.