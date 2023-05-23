Омский район отправил в зону СВО внедорожник и обмундирование

В частности, от Омского района и Фонда развития народной инициативы в зону СВО был доставлен автомобиль Chevrolet Niva, купленный на средства Алексея и Олега Кнышей (КФХ Кныш). А общественная организация «Дыхание жизни» (президент Евгений Кожив) оснастила внедорожник шинами повышенной проходимости. Машину получили военнослужащие штурмовой группы. Также им передали 11 бронежилетов.