«Омскэлектро» осветило школьникам путь к гимназии №26

Новая линия наружного освещения появилась на подходах к гимназии №26 — со стороны ул. Дианова и со стороны дублера ул. Волгоградской. Опоры со светильниками установили по четной стороне улицы. Теперь весь Лесной проезд освещен, что обезопасит движение людей и транспорта сквозь 2-й микрорайон на Левом берегу.