«Омскэлектро» осветило школьникам путь к гимназии №26

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Новая линия наружного освещения появилась на подходах к гимназии №26 — со стороны ул. Дианова и со стороны дублера ул. Волгоградской. Опоры со светильниками установили по четной стороне улицы. Теперь весь Лесной проезд освещен, что обезопасит движение людей и транспорта сквозь 2-й микрорайон на Левом берегу.
«Линия наружного освещения была построена по поручению мэра Омска Сергея Шелеста и во исполнение контракта с городским департаментом строительства. Здесь установлено 14 опор с 14 светильниками, смонтировано 450 метров самонесущего изолированного провода. Освещение этой улице требовалось, поступало много жалоб. Возле школы расположен пешеходный переход, теперь он освещен в соответствии с ГОСТ. В свою очередь водители смогут просматривать всю дорогу», — рассказал главный инженер АО «Омскэлектро» Дмитрий Поддубко.
«Омскэлектро» должно было исполнить контракт по строительству линии освещения к 31 мая, но выполнило все работы на неделю раньше. Сейчас на объекте уже проходит пусконаладка.
Дмитрий Поддубко отметил, что в ближайшее время будет исполнено еще 11 аналогичных контрактов по всему Омску.