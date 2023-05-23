Омская предпринимательница готова за 1 миллион снести в городе пять самостроев

Posted Сегодня, 03:27
Published Сегодня, 03:27
Modified Сегодня, 03:29
Updated Сегодня, 03:29
Администрация Омска затеяла снос ненужных построек в черте города. В списке значится пять объектов, которые оказались построены без необходимых документов, то есть являются самостроями. Заказчиком выступило бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства и благоустройства».
Согласно данным портала госзакупок, в аукционе по сносу было восемь участников. Начальная цена контракта составила почти 4 млн рублей. Победителем стал тот, кто предложил наименьшую сумму — 939 тыс рублей. За эти деньги демонтаж готова организовать индивидуальный предприниматель Светлана Витценко.
Ей предстоит снести пять построек в разных частях города:
Согласно условиям контракта, подрядчик должен выполнить все работы за два месяца с даты передачи фотоматериалов и схем расположения объектов.
Ранее Город55 писал о демонтаже бетонного забора на улице Маршала Жукова, который стоял там не один и даже не два года. Оказалось, что на территории было очень много мусора, который вывозится силами работников УДХБ.
Мэр Сергей Шелест рассказал, что на этом месте планируется благоустройство. Таким образом территория сквера им. Д. М. Карбышева будет расширена.