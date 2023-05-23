Омичка убила любовника, обидевшего ее собаку, и уехала отдыхать в сауну

По версии следствия, убийство случилось в конце февраля этого года. К преступлению оказалась причастна 49-летняя жительница городка Нефтяников. Собрав у себя днем компанию знакомых, она открыла алкоголь. После, как правило, подобного рода посиделки заканчиваются поножовщиной, и эта история не стала исключением.