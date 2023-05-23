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Омичка убила любовника, обидевшего ее собаку, и уехала отдыхать в сауну

23 мая 2023, 04:10
Фото: Город55
иллюстрация

Омичка зарезала возлюбленного и уехала отдыхать на всю ночь в сауну

Женщина напала на сожителя с ножом.

По версии следствия, убийство случилось в конце февраля этого года. К преступлению оказалась причастна 49-летняя жительница городка Нефтяников. Собрав у себя днем компанию знакомых, она открыла алкоголь. После, как правило, подобного рода посиделки заканчиваются поножовщиной, и эта история не стала исключением.

В какой-то момент пьяная владелица квартиры и ее такой же нетрезвый любовник затеяли ссору. Причиной стало избиение ее собаки — мужчина обидел невинное животное. Женщина начала свирепствовать, и, схватившись за нож, нанесла ему несколько ударов. Обидчик пса скончался на месте.

После омичка решила обо всем рассказать друзьям и соседям. Она попросила не рассказывать о случившемся полиции и предложила продолжить отдых в сауне. Гуляния продолжались до обеда следующего дня.

Когда веселая женщина вернулась домой, у квартиры ее уже поджидали сотрудники правоохранительных органов. Сейчас она находится под стражей. Зампрокурора Советского округа утвердил обвинительное заключение. Органы предварительного расследования обвинили омичку в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Скоро дело направят в суд для рассмотрения. Женщине грозит до 15 лет заключения.

Ранее Город55 писал о смягчении приговора малолетней паре, которая прошлой зимой убила семью в Юрьевке. Прокуратура настаивала на ужесточении наказания, однако в Омском областном суде приняли иное решение.

Малолетним убийцам семьи с ребенком из Омской области внезапно смягчили приговор
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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Происшествия#Убийство#Уголовное дело#Жестокое обращение с животными
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